Il 27 luglio 2026, in una cerimonia che ha visto la partecipazione delle autorità giudiziarie locali, Giovanna Napoletano si è ufficialmente insediata come nuova presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Nel corso del suo intervento, la neo presidente ha espresso “profonda emozione che accompagna l'assunzione di una responsabilità così rilevante e la piena consapevolezza del grande onore rappresentato da questo incarico”.

Una Carriera Distintiva nella Magistratura

Entrata in magistratura nel 1991, Giovanna Napoletano ha costruito un'ampia e variegata esperienza sia nel settore civile che in quello penale.

Tra i suoi numerosi ruoli, ha ricoperto l'incarico di giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Nola, oltre a svolgere funzioni di giudice penale, gip e gup, e a presiedere importanti collegi dibattimentali. La sua carriera l'ha portata a ricoprire anche funzioni semidirettive presso lo stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stata presidente della Prima Corte d'Assise e, successivamente, presidente facente funzioni della Prima Sezione penale. Dal 2024, ha assunto la guida della III Corte d'Assise di Napoli, dopo aver diretto la IV Sezione Penale del Tribunale di Napoli. Ha inoltre contribuito attivamente al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli ed è stata presidente del Comitato Pari Opportunità.

Riconoscimenti e Visione per la Giustizia

Il profilo professionale e umano di Giovanna Napoletano è stato elogiato dalla presidente della Corte d'Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, che ha evidenziato “oltre trent'anni di magistratura tra funzioni civili e penali, incarichi semidirettivi e direttivi”. Covelli ha altresì ricordato il suo impegno in “processi di particolare complessità riguardanti la criminalità organizzata” e la sua partecipazione negli organismi di autogoverno della magistratura, nonché nelle iniziative a sostegno delle vittime delle mafie. La presidente Covelli ha inoltre sottolineato l'importanza cruciale dell'efficienza della giustizia, definendola il risultato di una responsabilità condivisa tra Ministero, enti locali, magistratura, personale amministrativo e avvocatura, e una condizione imprescindibile per la credibilità delle istituzioni democratiche e lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Nel delineare la sua visione, la neo presidente Napoletano ha affermato che l'ufficio giudiziario sotto la sua guida dovrà continuare e, se possibile, migliorare il percorso già intrapreso con la Presidente Casella. L'obiettivo è rappresentare un presidio di legalità e un punto di riferimento per tutti, operando in sinergia con le istituzioni del territorio. Ha concluso definendo la sua presidenza come “l'inizio di un rinnovato impegno” e ha espresso gratitudine alla comunità giudiziaria, certa del suo sostegno.