La Procura di Bologna ha disposto l'avvio di un accertamento tecnico irripetibile sul cellulare di Abderrahim Fakir, il 42enne che è deceduto lo scorso 19 luglio nel rione Pilastro, durante un fermo di polizia. Questa cruciale consulenza informatica mira a sbloccare il dispositivo e a recuperare tutti i dati in esso contenuti, elementi ritenuti fondamentali per le indagini in corso. L'incarico sarà formalmente affidato giovedì mattina, 30 luglio, all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro.

L'importanza di questo accertamento risiede nella sua natura "irripetibile", il che significa che le operazioni di estrazione e analisi dei dati saranno eseguite una sola volta, con la partecipazione di tutte le parti interessate.

I difensori dei due poliziotti iscritti nel registro delle annotazioni preliminari (ai sensi dell'articolo 45 bis), l'avvocato Gabriele Bordoni, e quelli dei quattro volontari della Croce Rossa, l'avvocato Mario Simoni, avranno la facoltà di nominare un proprio consulente di parte per assistere alle operazioni. Analoga possibilità sarà concessa al legale che rappresenta i familiari di Fakir, l'avvocato Fabio Anselmo.

Un aspetto rilevante che emergerà giovedì mattina sarà la richiesta avanzata dall'avvocato Bordoni alla Procura. Il difensore dei poliziotti chiederà di valutare l'opportunità di estendere l'elaborazione del proprio consulente anche all'estrazione e all'analisi di tutti i video che sono stati già acquisiti dalla Procura.

L'obiettivo di questa richiesta è duplice: migliorare la qualità visiva e sonora del materiale video, fornendo così un quadro più chiaro degli eventi.

L'inchiesta per omicidio colposo

L'accertamento sul cellulare di Abderrahim Fakir si inserisce nel più ampio contesto dell'inchiesta per omicidio colposo, aperta dalla Procura di Bologna per fare piena luce sulle circostanze del decesso del 42enne durante il fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Le prime risultanze dell'autopsia, condotta sul corpo di Fakir, avevano già evidenziato la presenza di sangue nei polmoni e uno schiacciamento. Questi elementi, emersi anche da una precedente Tac, necessiteranno di ulteriori approfondimenti attraverso esami istologici, tossicologici e di laboratorio, che saranno cruciali per determinare con precisione le cause della morte.

Nell'ambito di questa complessa indagine, la Procura ha provveduto a iscrivere nel registro delle annotazioni preliminari, come atto dovuto per consentire le opportune difese, i due agenti di polizia e i quattro operatori della Croce Rossa che erano intervenuti sul luogo del fermo. La consulenza informatica sul cellulare rappresenta quindi un tassello fondamentale per acquisire ogni elemento utile alla ricostruzione degli eventi.