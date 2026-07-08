Un vasto incendio è divampato verso sera a Milano, nel quartiere Bovisa, generando una impressionante colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. Il rogo ha interessato un capannone di un corriere, precisamente il deposito di Bartolini (BRT), situato in via don Giovanni Minzoni. L'entità delle fiamme ha richiesto un imponente dispiegamento di forze: inizialmente quattro squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo sono intervenute sul posto, rapidamente supportate da ulteriori mezzi, portando a un totale di cinque squadre operative.

Operazioni complesse per domare il rogo nel deposito

Le operazioni di spegnimento si stanno rivelando particolarmente complesse a causa della vasta area coinvolta. L'incendio sta interessando uno dei due capannoni centrali del deposito Bartolini, con le fiamme che si estendono su circa 8 mila metri quadri di superficie e coinvolgono numerosi container collegati alle rampe di carico. Fortunatamente, la palazzina uffici adiacente non risulta al momento intaccata dal rogo. L'obiettivo primario dei Vigili del fuoco è circoscrivere i numerosi focolai e prevenire la propagazione delle fiamme agli altri rimorchi presenti nell'area. A rinforzo del dispositivo di soccorso, sono giunte anche squadre dal vicino Comando di Monza, a testimonianza della gravità della situazione.

Misure precauzionali e assenza di feriti

A fronte della densità del fumo e della potenziale pericolosità, il Comune di Milano ha emesso un'importante raccomandazione alla popolazione. I residenti delle zone prossime a via don Giovanni Minzoni sono stati invitati a non sostare all'aperto e a tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni. Questa misura, adottata in via precauzionale e "sentita l'autorità sanitaria competente", come specificato da Palazzo Marino, mira a tutelare la salute pubblica. L'assessore alla Protezione civile, Marco Granelli, si è recato personalmente sul luogo dell'incendio per monitorare l'evolversi della situazione. È fondamentale sottolineare che, al momento, non si registrano feriti o intossicati, e le cause che hanno scatenato il rogo non sono ancora state accertate.

Il contesto del quartiere Bovisa e il ruolo del deposito BRT

Il quartiere Bovisa, situato nella zona nord di Milano, è un'area caratterizzata dalla presenza di numerose attività industriali e logistiche. Il deposito colpito dall'incendio è di proprietà del corriere Bartolini (BRT), una delle principali realtà italiane nel settore della logistica e dei trasporti. L'infrastruttura coinvolta include, oltre ai due capannoni centrali e alla palazzina uffici, un'ampia area con container e rampe di carico, essenziali per la movimentazione delle merci. La natura del materiale stoccato e l'estensione dell'area interessata rendono le operazioni di contenimento e spegnimento estremamente impegnative per le squadre di soccorso.