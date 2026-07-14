Il 14 luglio, la città di Grottammare è stata teatro di un'importante iniziativa di sensibilizzazione e memoria, organizzata dal gruppo N.O.M.I. L'evento si è svolto nella suggestiva cornice di piazza Kursaal, con l'obiettivo di ricordare i bambini uccisi a Gaza. La manifestazione ha visto una significativa partecipazione di cittadini e di numerose associazioni locali, uniti nel desiderio di esprimere profonda solidarietà e di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle drammatiche conseguenze dei conflitti armati e sulle vittime civili innocenti.

Un momento di raccoglimento e consapevolezza in piazza Kursaal

Durante lo svolgimento dell'evento, che ha animato piazza Kursaal, sono stati letti con commozione i nomi dei bambini deceduti a Gaza. Questo momento toccante è stato accompagnato da fasi di riflessione e raccoglimento, permettendo ai presenti di meditare sulla gravità della situazione. I partecipanti hanno contribuito attivamente, esponendo cartelli e striscioni che veicolavano messaggi chiari e urgenti sulla situazione umanitaria critica nella Striscia di Gaza. Gli organizzatori hanno sottolineato che l'obiettivo fondamentale dell'iniziativa era duplice: da un lato, non dimenticare le giovani vittime del conflitto e, dall'altro, promuovere una cultura di pace basata sul rispetto della vita e sulla condanna della violenza.

L'impegno costante del gruppo N.O.M.I. per la memoria

Il gruppo N.O.M.I., che ha promosso e curato l'organizzazione di questa significativa iniziativa, si distingue per la sua costante attività sul territorio, impegnata in azioni di sensibilizzazione e memoria dedicate alle vittime civili dei conflitti. Attraverso il suo operato, N.O.M.I. si adopera per mantenere viva l'attenzione sulle devastanti conseguenze umanitarie delle guerre, coinvolgendo la comunità locale. Questo impegno si concretizza nell'organizzazione di eventi pubblici e momenti di informazione mirati, per diffondere consapevolezza e stimolare il dibattito. La manifestazione a Grottammare si inserisce in un più ampio percorso di iniziative analoghe, già realizzate dal gruppo in diverse città italiane, consolidando il proprio ruolo di promotore di pace e memoria.