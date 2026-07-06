A Torino, i primi sei mesi del 2026 hanno registrato una significativa riduzione delle corse saltate dei mezzi pubblici. Questo dato, che segna un trend positivo rispetto agli anni precedenti, è stato illustrato dall'assessora ai Trasporti Chiara Foglietta in Consiglio comunale, in risposta a un'interpellanza del vice capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

Nel dettaglio, il Gruppo Torinese Trasporti (Gtt) ha rilevato che, sul totale di 1.514.632 corse programmate per il servizio urbano e suburbano, 21.953 non sono state effettuate, corrispondenti all'1,4%.

Per il servizio extraurbano, su 184.822 corse previste, le soppressioni sono state 402, pari allo 0,2%.

Un trend in miglioramento costante

Questi numeri evidenziano un netto progresso rispetto agli anni passati. Nel 2025, per il servizio urbano e suburbano, Gtt aveva registrato 80.244 corse non effettuate su 3.537.606 programmate, pari al 2,3%. Il calo è ancora più marcato se confrontato con il 2024, quando le corse saltate erano state circa 100.000 su 3.654.546, ovvero il 2,8%.

Anche per il servizio extraurbano si osserva una diminuzione delle mancate corse: nel 2025, 1.389 corse su 421.427 programmate non furono effettuate (0,3%), mentre nel 2024 le soppressioni furono 1.816 su 468.419 (0,4%).

Cause delle soppressioni e investimenti sul personale

Analizzando le cause delle mancate corse nel 2026, 8.757 sono riconducibili a motivi legati al personale, mentre 5.071 a cause esterne. Le linee che hanno subito il maggior numero di soppressioni sono risultate Star 2, 11, 9, Star 1 e 61.

L'assessora Foglietta ha ribadito l'impegno dell'amministrazione e di Gtt nel consolidare il trasporto pubblico quale asse portante della mobilità cittadina, attraverso investimenti mirati sulle persone e sull'organizzazione. Un segnale concreto di questo impegno è l'incremento di 134 autisti a giugno 2026 rispetto a giugno 2024. Un dato che ha spinto Firrao a commentare positivamente: “Finalmente un trend positivo, meglio tardi che mai”.

Gtt: impegno per un servizio più affidabile

Gtt, il Gruppo Torinese Trasporti, è l'ente responsabile della gestione del trasporto pubblico locale a Torino e nell'area metropolitana, includendo servizi urbani, suburbani, extraurbani e la metropolitana. L'azienda ha intrapreso un percorso di rafforzamento dell'organico e di interventi organizzativi volti a migliorare l'affidabilità del servizio. Tra le recenti iniziative, spicca la rescissione del contratto per la manutenzione delle scale mobili della metropolitana, a seguito di inadempienze da parte del fornitore.