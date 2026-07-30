Un'importante operazione condotta dalla Guardia Costiera nelle acque antistanti Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, ha portato al sequestro di un'imbarcazione e alla denuncia a piede libero di tre persone. L'intervento è stato avviato dopo che i militari hanno osservato movimenti giudicati sospetti a bordo di un natante che navigava nelle acque siciliane. La situazione è rapidamente degenerata quando, alla vista delle forze dell'ordine, gli occupanti hanno tentato di disfarsi di una consistente somma di denaro, pari a ben 665 mila euro, gettandola in mare.

Il recupero del denaro e il sequestro dell'imbarcazione

Durante le fasi del controllo, gli individui a bordo dell'imbarcazione hanno cercato di occultare l'ingente somma di denaro. Questa era suddivisa in banconote di vario taglio e accuratamente custodita all'interno di alcuni sacchi di plastica, che sono stati lanciati in acqua nel tentativo di eludere le verifiche. Tuttavia, la pronta e decisiva reazione degli uomini della Guardia Costiera ha permesso di recuperare una parte significativa del contante disperso in mare. A seguito dell'accaduto, l'imbarcazione è stata immediatamente posta sotto sequestro giudiziario, e i tre soggetti identificati a bordo sono stati denunciati a piede libero alle autorità competenti per i reati connessi al tentativo di occultamento e al possesso del denaro.

Dettagli dell'operazione e le indagini in corso

L'area dell'intervento, le acque antistanti Portopalo di Capo Passero, è ben nota alle autorità marittime. Questa zona, infatti, è frequentemente teatro di traffici illeciti, rendendola un punto focale per le attività di controllo e monitoraggio. La Guardia Costiera svolge regolarmente intense attività di pattugliamento e sorveglianza in questo tratto di mare strategico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della navigazione e di contrastare ogni forma di illegalità. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la provenienza esatta dell'ingente somma di denaro recuperata e le motivazioni che hanno spinto i tre individui a trasportarla e a tentare di disfarsene alla vista delle forze dell'ordine. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'identità delle persone coinvolte né sulle specifiche circostanze che hanno portato all'operazione.