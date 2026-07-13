Il giudice dell'udienza preliminare di Milano ha delineato un quadro chiaro: Marco Lucci, identificato come capo ultrà, avrebbe orchestrato un vasto traffico di droga del valore stimato di sette milioni di euro. Questa attività illecita si sarebbe sviluppata e consolidata proprio nel difficile periodo della pandemia. Lucci, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe saputo sfruttare le particolari condizioni generate dall'emergenza sanitaria per strutturare un'operazione criminale di notevole portata, coinvolgendo un'ampia rete di persone e significative risorse logistiche.

L'inchiesta e il ruolo centrale del capo ultrà

L'approfondita inchiesta ha messo in luce come Lucci abbia gestito la distribuzione di sostanze stupefacenti con una metodologia sistematica e organizzata. Un fattore chiave per il successo di tale impresa criminale sarebbe stata la riduzione dei controlli e le difficoltà operative che le forze dell'ordine hanno affrontato durante i periodi di lockdown. Il giudice ha specificato che il giro d'affari, quantificato in sette milioni di euro, è stato generato in un lasso di tempo relativamente breve, in piena coincidenza con le restrizioni imposte a livello nazionale. La struttura del gruppo criminale, come ricostruito, presentava ruoli ben definiti e una vasta rete di contatti, elementi che hanno garantito la continuità e l'efficienza delle attività illecite.

Contesto giudiziario e le implicazioni della pandemia

Il procedimento giudiziario a carico di Marco Lucci si inserisce in un filone investigativo più ampio, che ha già coinvolto altri individui legati al mondo degli ultrà. Il giudice dell'udienza preliminare ha meticolosamente ricostruito le dinamiche operative, sottolineando come la pandemia sia stata vista e sfruttata come un'opportunità per intensificare il traffico di droga. Le indagini hanno permesso di documentare con precisione sia il volume delle transazioni sia il sofisticato sistema di gestione dei proventi, i quali sarebbero stati sistematicamente reinvestiti in ulteriori attività illecite. Nel provvedimento giudiziario si legge chiaramente: “Lucci ha saputo creare un business di droga da sette milioni di euro in piena pandemia”.

Questo caso emblematico evidenzia la capacità di alcune organizzazioni criminali di adattarsi rapidamente a contesti inediti, sfruttando le vulnerabilità del sistema di controllo emerse durante l'emergenza sanitaria. Il processo giudiziario prosegue con l'obiettivo di approfondire ulteriormente le responsabilità dei soggetti coinvolti e di chiarire le precise modalità operative adottate dal gruppo criminale guidato da Lucci.