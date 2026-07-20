L’attivista e architetto palestinese Mohammad Hannoun, attualmente detenuto nel carcere di Terni con l’accusa di finanziare Hamas, ha inviato una lettera ai giudici della Corte di Cassazione. Nella missiva, Hannoun ha sostenuto che le attività di solidarietà, beneficenza e assistenza umanitaria rappresentano la ragione d’essere dell’Abspp, l’associazione per cui opera. Tali iniziative, ha precisato, sono volte ad alleviare le sofferenze della popolazione palestinese in gravi condizioni.

Hannoun ha dichiarato che, qualora le sue azioni fossero interpretate come terrorismo, egli ribadirebbe con coerenza le sue convinzioni e la legittimità delle sue operazioni.

Ha enfatizzato di aver sempre agito nella massima trasparenza, nel rispetto delle leggi italiane, delle norme internazionali e delle disposizioni che regolano solidarietà e cooperazione umanitaria. L’attivista ha descritto i progetti dell’Abspp come ispirati dalla consapevolezza delle gravi difficoltà palestinesi e dalla ferma convinzione che vita, dignità e diritti umani siano principi universali.

La difesa di Hannoun e l'avanzamento dell'inchiesta

Di fronte alla Suprema Corte, Hannoun ha espresso l’auspicio che prevalgano i principi del diritto, un accertamento oggettivo dei fatti e il rispetto delle garanzie fondamentali dello Stato di diritto. Parallelamente, la procura di Genova si prepara a concludere l’inchiesta.

Nonostante le decisioni della Cassazione bis, il termine per la custodia cautelare è fissato per il 27 dicembre. La scarcerazione potrà avvenire solo tramite rinvio a giudizio. I suoi stretti collaboratori, Riyad Albustanji, Yaser Elasaly e Raed Dawoud, rimangono in carcere.

L'Abspp: missione umanitaria e contesto delle accuse

L’Abspp, Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese, è un’organizzazione dedicata a progetti umanitari e di assistenza. La sua missione è fornire supporto a persone in difficoltà, con un focus specifico sulla popolazione palestinese, attraverso iniziative di beneficenza e sostegno sociale. Le attività dell’Abspp sono state poste sotto la lente delle autorità giudiziarie nell’ambito delle indagini sui presunti finanziamenti a Hamas, con particolare attenzione al ruolo di Hannoun e dei suoi collaboratori.