È stata ufficialmente presentata, nella prestigiosa Sala della Regina alla Camera dei Deputati, la 'Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel'. Questa importante iniziativa, che sarà celebrata a partire dal prossimo 29 maggio, intende onorare la memoria delle 39 persone che persero la vita in seguito ai tragici scontri avvenuti prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, presso lo stadio Heysel di Bruxelles. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di protagonisti diretti di quella drammatica serata, tutti uniti nel sottolineare il valore imprescindibile della memoria e l'urgenza di rafforzare la sicurezza negli stadi.

Durante la presentazione, il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, ha ribadito l'impegno a non dimenticare mai l'accaduto e a prevenire il ripetersi di simili tragedie. Ferrero ha dichiarato: “Dopo questa immane tragedia, che non è solo della Juventus ma dell'intero mondo sportivo, abbiamo assunto l'impegno di non dimenticare mai e di fare in modo che non possa più succedere. Abbiamo ricordato questa tragedia in tutti i luoghi che ci sono più cari. Abbiamo fatto investimenti in sicurezza, rendendo il nostro stadio uno dei più sicuri in Italia”. Tra i presenti, anche Sergio Brio, uno dei calciatori protagonisti di quella partita, ha condiviso il suo toccante ricordo: “Sapevamo nel riscaldamento che era successo qualcosa perché vedevamo in tribuna tifosi con i vestiti strappati e bambini che piangevano.

Abbiamo giocato sapendo che era morto un solo tifoso, poi in albergo ci hanno detto che erano 39. È stato un momento tragico e questa iniziativa è bellissima”.

Il valore della memoria e l'impegno delle istituzioni

Il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha evidenziato come, sebbene “una data per ricordare questo giorno mancava dal punto di vista formale, nella mente c'è sempre stata”. Ha poi aggiunto che ora è fondamentale “riempirla di significati ulteriori perché se fosse solo il giorno nel quale celebrare la memoria di quella serata drammatica perderemo un elemento importante”. Abodi ha sottolineato che l'impegno di questa giornata deve essere dedicato a una profonda crescita culturale, affinché tragedie come quella dell'Heysel non possano più accadere.

Ha inoltre rimarcato la necessità di promuovere una cultura della vita e di sviluppare infrastrutture sportive che garantiscano la massima sicurezza, ricordando che “la Juventus si è posta il problema di dare una casa rispettosa della sicurezza ai propri tifosi”.

Anche il ministro della difesa, Guido Crosetto, ha voluto esprimere il suo pensiero attraverso un messaggio, definendo quella dell'Heysel “una tragedia che ha segnato il nostro sport”. Crosetto ha ricordato che quello che avrebbe dovuto essere un luogo di festa si trasformò in “una delle pagine più drammatiche della storia europea”, ribadendo che “lo sport nasce per unire e non per dividere e nasce per creare comunione e non divisione”.

La Giornata nazionale e il ricordo della strage

La Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel si configura come un appuntamento istituzionale cruciale per mantenere vivo il ricordo della tragedia del 1985. L'obiettivo primario è quello di rafforzare l'impegno collettivo verso la sicurezza negli stadi e promuovere il rispetto reciproco tra i tifosi. Le dichiarazioni dei rappresentanti delle istituzioni e le testimonianze dei protagonisti di quella partita sottolineano l'importanza di trasformare la memoria di quel giorno in una concreta occasione di crescita culturale e di prevenzione. L'auspicio è che lo sport possa sempre rimanere un luogo di incontro, di passione e di unione, lontano da ogni forma di violenza e divisione.