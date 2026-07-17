Migliaia di sostenitori del movimento Houthi si sono radunati il 17 luglio 2026 a Sana’a, capitale dello Yemen, per una massiccia manifestazione contro l’Arabia Saudita. La protesta è avvenuta all’indomani delle esplicite minacce del leader Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, di colpire gli impianti petroliferi sauditi. Tali minacce erano state pronunciate qualora Riad avesse intensificato il proprio coinvolgimento militare nel conflitto yemenita.

La mobilitazione, indetta dallo stesso Abdul-Malik al-Houthi, ha avuto luogo nella piazza Sabeen di Sana’a, un’area saldamente sotto il controllo Houthi.

I partecipanti hanno sventolato bandiere del movimento e, in un gesto di sfida, anche armi, intonando slogan decisi contro l’intervento militare saudita. Tra i cori più significativi si sono distinti “Sacrificeremo le nostre vite per te”, rivolto direttamente al leader Houthi, e l’assertivo “Non ci sarà tregua dopo oggi”. I manifestanti hanno inoltre promesso una “guerra di escalation e attacco” contro l’Arabia Saudita, sottolineando la loro determinazione.

Le recenti tensioni e il contesto della protesta

L’evento si inserisce in un periodo di acuta escalation delle tensioni tra le fazioni coinvolte. Le minacce del leader Houthi di prendere di mira le infrastrutture petrolifere saudite erano state formulate pochi giorni prima, in previsione di una potenziale nuova offensiva militare di Riad nello Yemen.

La manifestazione ha fatto seguito anche a un episodio cruciale avvenuto il lunedì precedente: il bombardamento dell’aeroporto internazionale di Sana’a da parte del governo yemenita. L’attacco aveva lo scopo di impedire l’atterraggio di un aereo iraniano che trasportava una delegazione Houthi da Teheran. I ribelli hanno prontamente accusato l’Arabia Saudita di essere la responsabile di tale azione, sebbene Riad non abbia rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

In risposta a questi sviluppi, le forze Houthi hanno lanciato un attacco multiplo contro il territorio saudita. Contestualmente, hanno ribadito con forza la minaccia di colpire “tutte le installazioni petrolifere e vitali” del regno, qualora dovesse essere avviata una nuova operazione militare nello Yemen.

Questa serie di eventi evidenzia la fragilità della tregua e la crescente propensione allo scontro.

Il ruolo dell’Arabia Saudita e la crisi yemenita

L’Arabia Saudita ha un ruolo centrale nel conflitto yemenita, sostenendo dal 2015 il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, sia militarmente che politicamente. Questo supporto è iniziato dopo che le forze Houthi avevano assunto il controllo di gran parte dello Yemen settentrionale e della capitale Sana’a nel 2014. Da quell’anno, Riad è alla guida di una coalizione militare che interviene attivamente nel conflitto, una situazione che ha contribuito a generare una delle più gravi crisi umanitarie mondiali. Una tregua mediata dalle Nazioni Unite, entrata in vigore nell’aprile 2022, aveva inizialmente portato a una drastica riduzione dei combattimenti su larga scala.

Tuttavia, la sua scadenza, avvenuta nello stesso anno, non ha condotto a una soluzione definitiva del conflitto, lasciando il paese in uno stato di perenne instabilità.

La grande manifestazione del 17 luglio 2026 a Sana’a, dunque, non è solo un atto di protesta, ma un chiaro indicatore della persistenza delle tensioni e della precarietà della situazione politica e militare in Yemen, un paese dilaniato da anni di guerra.