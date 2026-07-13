Le forze Houthi hanno condotto un significativo attacco missilistico, lanciando sei missili in direzione dell'aeroporto di Abha, una struttura strategica situata nella regione meridionale dell'Arabia Saudita. L'incidente, verificatosi il 13 luglio 2026, si inserisce in un contesto di escalation, presentandosi come una risposta diretta a precedenti azioni militari che avevano coinvolto l'aeroporto di Sana'a.

L'offensiva Houthi, che ha preso di mira specificamente gli aeroporti sauditi, è stata realizzata impiegando missili ipersonici. L'aeroporto di Abha, obiettivo di questo recente attacco, è riconosciuto come un nodo cruciale nel sistema di trasporto aereo del sud del regno saudita, rivestendo un ruolo di scalo strategico per le connessioni regionali.

Nonostante la gravità dell'azione, al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali o dettagliate riguardo a eventuali danni materiali subiti dalle infrastrutture aeroportuali o, ancor più importante, sulla presenza di vittime a seguito dell'impatto.

Interruzione delle operazioni e misure di sicurezza

A seguito dell'allarme generato dal lancio dei missili, le autorità dell'aeroporto di Abha hanno prontamente adottato rigide misure di sicurezza. La prima e più immediata conseguenza è stata la sospensione completa di tutte le operazioni di volo, bloccando sia gli arrivi che le partenze. Parallelamente, è stata avviata una meticolosa evacuazione dei passeggeri che si trovavano all'interno dei terminal e nelle aree adiacenti, al fine di garantire la loro incolumità.

Queste azioni sono state intraprese con l'obiettivo primario di salvaguardare la vita delle persone e l'integrità delle infrastrutture, in attesa di una valutazione approfondita della situazione e di ulteriori sviluppi che possano consentire un ripristino delle normali attività.

L'aeroporto di Abha non è solamente un punto di accesso per la regione, ma rappresenta un snodo vitale per il traffico aereo interno all'Arabia Saudita, gestendo un volume significativo di voli verso numerose destinazioni nazionali. La sua temporanea chiusura e l'interruzione delle attività hanno, pertanto, un impatto considerevole sulla mobilità e sulla connettività aerea nel sud del paese, influenzando i piani di viaggio di migliaia di persone e le operazioni logistiche regionali.