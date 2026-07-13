Il 13 luglio 2026, gli Houthi dello Yemen, un gruppo ribelle sostenuto dall'Iran, hanno emesso una ferma dichiarazione, annunciando una risposta decisa agli attacchi subiti dall'aeroporto internazionale di Sana'a. Questa mossa segna un'escalation significativa nel già teso conflitto yemenita. Il gruppo ha attribuito la piena responsabilità di questi raid all'Arabia Saudita, accusandola di aver condotto le operazioni militari. Tale accusa giunge nonostante l'attacco sia stato ufficialmente rivendicato dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, il quale è a sua volta appoggiato e sostenuto da Riad.

La situazione evidenzia la complessa rete di alleanze e le profonde divisioni che caratterizzano il panorama politico e militare della regione.

In una dichiarazione rilasciata in merito agli eventi, il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha espresso una posizione intransigente. Saree ha accusato apertamente l'Arabia Saudita di aver "posto fine alla fase di de-escalation", un periodo di relativa calma o di tentativi di riduzione delle ostilità. Secondo il portavoce, Riad dovrà ora "assumersi la piena responsabilità delle conseguenze della sua aggressione". Questa affermazione sottolinea la percezione degli Houthi che l'azione militare saudita rappresenti una grave violazione degli accordi o delle intese precedenti.

A rafforzare ulteriormente la minaccia di ritorsione, Saree ha concluso la sua dichiarazione con un avvertimento inequivocabile: "Affermiamo che tale aggressione non rimarrà senza risposta né impunita." Questo messaggio evidenzia la determinazione del gruppo a reagire con forza a ciò che considera un atto ostile e ingiustificato.

Le dinamiche dell'attacco e le diverse versioni

L'epicentro dell'azione militare è stato l'aeroporto internazionale di Sana'a, un'infrastruttura cruciale per il paese. Le dichiarazioni degli Houthi sono state chiare nell'indicare l'Arabia Saudita come responsabile diretta dei raid aerei. Tuttavia, una versione contrastante è stata fornita dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, che gode del supporto di Riad.

Quest'ultimo ha infatti rivendicato l'operazione, fornendo una specifica motivazione: l'obiettivo primario era impedire l'atterraggio di un aereo passeggeri della compagnia aerea iraniana Mahan Air. Questo volo, in partenza da Teheran e diretto a Sana'a, avrebbe dovuto trasportare una delegazione degli Houthi. La divergenza nelle narrazioni sottolinea la propaganda e le strategie comunicative adottate dalle parti in conflitto, ciascuna con l'intento di giustificare le proprie azioni e delegittimare quelle avversarie.

Contesto geopolitico e rilevanza strategica

La dichiarazione degli Houthi e gli attacchi all'aeroporto si inseriscono in un contesto di conflitto pluriennale che vede contrapposti il gruppo armato yemenita, saldamente sostenuto dall'Iran, e il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, il quale beneficia dell'ampio appoggio dell'Arabia Saudita.

Questa dinamica riflette una più ampia rivalità regionale tra Teheran e Riad. L'aeroporto di Sana'a non è solo un punto di transito, ma rappresenta un'infrastruttura di vitale importanza strategica all'interno del conflitto yemenita. La sua posizione lo rende un obiettivo frequente di operazioni militari e un costante punto di disputa tra le diverse fazioni belligeranti, influenzando direttamente la capacità di movimento e di approvvigionamento delle parti.

La richiesta avanzata dall'Iran di operare un volo diretto tra la sua capitale, Teheran, e Sana'a, utilizzando la compagnia aerea Mahan Air, è un elemento chiave che si colloca in un quadro di profonde tensioni regionali. Questa iniziativa coinvolge direttamente e in modo significativo le complesse relazioni tra Iran, Arabia Saudita e le molteplici fazioni presenti nello Yemen.

A conferma della natura e dell'intento dei raid, Rashad al-Alimi, che ricopre la carica di leader del Consiglio di leadership presidenziale yemenita, ha esplicitamente confermato che l'obiettivo principale delle operazioni militari era proprio quello di impedire l'arrivo del volo iraniano, evidenziando la volontà di bloccare qualsiasi tentativo di rafforzamento o contatto diretto tra gli Houthi e i loro sostenitori iraniani.