I tre figli della coppia anglo-australiana, nota come la “famiglia del bosco”, hanno superato con esito pienamente positivo gli esami di ammissione alla classe successiva. La notizia è stata confermata dall’avvocato Simone Pillon, legale della coppia coinvolta nella complessa vicenda dell’allontanamento dei minori, disposto dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I bambini, che dallo scorso novembre sono ospitati in una casa famiglia a Vasto, hanno ricevuto un supporto educativo costante, garantito da una maestra dedicata, per l’intero anno scolastico.

Superati gli esami di idoneità scolastica

I test di idoneità si sono svolti nelle giornate del 29 e 30 giugno scorsi presso l’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti. I gemelli, di sette anni, sono stati ammessi alla seconda elementare, mentre la sorella maggiore, di nove anni, frequenterà la quarta classe. La commissione esaminatrice ha sottoposto i minori a una serie di prove su diverse materie, focalizzandosi in particolare sulla comprensione del testo, con l'obiettivo di individuare il percorso educativo più adeguato in vista della loro iscrizione per il prossimo anno scolastico 2026-2027. L’avvocato Pillon ha enfaticamente evidenziato come questo risultato “conferma la bontà del percorso di scuola parentale scelto dai genitori e applicato con successo anche durante quest’anno scolastico trascorso dai minori in casa famiglia”.

Aggiornamenti sull'iter giudiziario e la richiesta di ricongiungimento

Il percorso educativo dei bambini è stato avviato a seguito della decisione di allontanamento dal nucleo familiare, disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila nel novembre 2025. Attualmente, l’attenzione è ora focalizzata sulla prossima decisione del Tribunale in merito alla richiesta di ricongiungimento presentata dall’avvocato Pillon lo scorso 25 giugno. Il documento, un corposo fascicolo di ben 99 pagine, offre una ricostruzione dettagliata della vicenda processuale e umana della famiglia, mettendo in luce i nuovi accertamenti istruttori e i fatti sopravvenuti che, a detta della difesa, avrebbero sostanzialmente modificato il quadro iniziale della situazione.

Il legale ha inoltre precisato che “sono state offerte al Tribunale le valutazioni della difesa in ordine al bilanciamento dei nuovi elementi e si è prodotta una rassegna approfondita della giurisprudenza italiana ed europea di legittimità e di merito in materia”.

L’avvocato ha inoltre sottolineato il rinnovato clima di collaborazione che si è instaurato tra tutte le parti coinvolte e il comune proposito di superare le difficoltà residue attraverso un confronto costruttivo e un dialogo aperto. È stato infine rappresentato al Tribunale che tutti i soggetti coinvolti nel caso – dalla Ctu ai consulenti di parte, fino all’equipe di Neuropsichiatria infantile e all’intera comunità scientifica nazionale – concordano unanimemente nel chiedere che venga disposto un rientro dei minori in famiglia, definito unanimemente come “precoce”, “immediato” e “urgente”.