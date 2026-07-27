Il 27 luglio 2026 è stato sottoscritto a Roma, presso la sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), il rinnovo e l'ampliamento del Protocollo d'intesa per la legalità, la prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa. L'accordo, siglato tra Ministero dell'Interno, Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Cnr e Regione Marche, consolida una best practice avviata nel 2023 e introduce l'impiego dell'intelligenza artificiale al servizio della legalità.

La cerimonia di firma, tenutasi nella Sala Fermi tra le ore 12:00 e le ore 14:00, ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo.

Tra i firmatari figurano il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, il presidente del Cnr, Andrea Lenzi, e l'assessore al Bilancio della Regione Marche, Francesca Pantaloni, delegata dal presidente Francesco Acquaroli. L'intesa rappresenta un passo avanti significativo nella digitalizzazione delle procedure relative ai contratti pubblici e nel monitoraggio automatizzato dei dati.

L'Intelligenza Artificiale al Servizio della Legalità

Una delle principali innovazioni del Protocollo è l'ingresso del Cnr e l'adozione della piattaforma TrasparenzAI, che integra CLARA, un componente di intelligenza artificiale sviluppato congiuntamente da Anac e Cnr.

Già sperimentato con successo dalla Regione Marche, CLARA è destinato a semplificare e promuovere l'accessibilità delle informazioni pubbliche ai cittadini, garantendo la massima fruibilità dei dati.

L'accordo, di durata triennale, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico permanente. Questo organo, coordinato con il supporto scientifico dell'Università di Macerata, avrà il compito di monitorare costantemente l'andamento delle attività, promuovere la formazione specifica, sostenere le stazioni appaltanti e perfezionare le analisi di rischio corruttivo, rafforzando così gli strumenti di prevenzione.

Contrasto alla Criminalità negli Appalti Pubblici

Il sottosegretario Emanuele Prisco ha evidenziato come il modello avviato nel 2023 con la Regione Marche e l'Anac, e successivamente replicato per i cantieri delle Olimpiadi Milano‑Cortina, abbia dimostrato che la legalità non costituisce un limite, bensì uno strumento indispensabile per impedire le ingerenze criminali nella realizzazione delle opere pubbliche.

Prisco ha sottolineato che, sebbene le mafie oggi "uccidano meno", il loro tentativo di investire negli appalti pubblici è in crescita.

In un contesto complesso come quello della ricostruzione post-sisma del Centro Italia, che coinvolge un'area di 8mila chilometri quadrati e oltre 16.000 cantieri tra pubblici e privati, a cui si aggiungono i progetti del Pnrr, la sfida cruciale è stata quella di difendere i territori sani dall'aggressione della malavita senza rallentare lo sviluppo. Questo lavoro di squadra fondamentale ha coinvolto il Ministero dell'Interno, la rete delle Prefetture, la Struttura del Commissario Castelli e la Struttura Antimafia guidata dal Prefetto Canaparo.

I risultati concreti di questa azione congiunta sono evidenti: dall'inizio del 2023 a metà del 2026 sono stati effettuati 105 accessi ispettivi e adottate 130 interdittive antimafia, misure essenziali per sbarrare la strada alle aziende contigue ai clan.

L'introduzione dell'intelligenza artificiale rappresenta un ulteriore e decisivo passo avanti nell'innovazione delle procedure di monitoraggio e trasparenza amministrativa, come ribadito anche dalla presenza di Mario Becchetti, segretario generale della Regione Marche, all'evento di firma.