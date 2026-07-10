La Capitaneria di Porto di Termoli ha recentemente ospitato la cerimonia di avvicendamento al comando, un evento significativo che ha visto il passaggio di consegne tra il comandante uscente, Giuseppe Panico, e il nuovo vertice, il Capitano di fregata Fabrizio Saverio Strusi. L'appuntamento si è tenuto sulla banchina di riva del porto termolese, alla presenza di una vasta rappresentanza di autorità civili e militari. Tra i presenti figuravano il Capitano di Vascello Daniele Giannelli, direttore marittimo di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, il Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, i sindaci del litorale molisano, l'intera Giunta comunale di Termoli con i consiglieri, oltre a numerosi armatori, pescatori e operatori portuali, a testimonianza dell'importanza dell'evento per la comunità locale.

Il bilancio del Comandante Panico e il nuovo incarico

Dopo due anni di servizio alla guida della Capitaneria di Termoli, il Comandante Giuseppe Panico si prepara per un nuovo incarico al Comando generale di Roma. Nel suo discorso di commiato, Panico ha espresso la difficoltà di lasciare un territorio al quale si è legato: “Difficile lasciare questo territorio senza emozionarsi. Si chiude una porta a Termoli, se ne apre un'altra a Roma, una porta diversa con altre attività e argomenti che affronterò con entusiasmo”. Ha inoltre evidenziato l'impegno costante della Guardia Costiera, dichiarando che “a Termoli l'impegno è stato far emergere tutto quello che, quotidianamente, la Capitaneria di porto compie sul territorio.

E 1.035 articoli sulle attività svolte possono essere un buon biglietto da visita”. Durante il suo mandato, ha ricordato l'assenza di decessi in mare, il successo nel salvataggio degli equipaggi in occasione di naufragi e, in particolare, la gestione dell'incendio su una piattaforma petrolifera. Quest'ultimo evento, che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze, è stato risolto grazie all'efficacia dei protocolli di emergenza e alla dedizione della sua squadra, scongiurando danni ambientali e salvando vite. Panico ha concluso sottolineando la grande attività e attenzione dedicata alla tutela dell'ambiente.

Le priorità del nuovo Comandante Strusi per il porto

Il Capitano di fregata Fabrizio Saverio Strusi, assumendo il comando, ha manifestato il proprio onore e la consapevolezza dell'importanza dell'incarico.

“È un'opportunità importante. Ho avuto modo di apprezzare il territorio in questi giorni, sono onorato di questo incarico”, ha affermato. La sua priorità dichiarata è quella di “aiutare lo sviluppo del porto”. Strusi ha poi ribadito il ruolo fondamentale delle Capitanerie, la cui funzione principale è garantire la sicurezza della navigazione. Ha evidenziato come questa sia intrinsecamente legata alla sicurezza ambientale e produttiva, aspetti che, sebbene talvolta percepiti come ostacoli, rappresentano in realtà opportunità cruciali per la crescita e il benessere del territorio.

Il ruolo strategico della Capitaneria di Termoli

La Capitaneria di Porto di Termoli, in quanto articolazione della Guardia Costiera italiana, svolge un ruolo strategico per la regione.

Le sue competenze spaziano dalla sicurezza della navigazione alla tutela dell'ambiente marino, fino al controllo e alla regolamentazione delle attività portuali. L'operato della Capitaneria sul territorio è volto a garantire la sicurezza delle persone in mare, la salvaguardia dell'ecosistema marino e il regolare e proficuo svolgimento di tutte le attività produttive ed economiche connesse al porto.