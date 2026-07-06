Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e figura di spicco nel panorama istituzionale come presidente di Anci Marche e del Consiglio nazionale Anci, ha consolidato la sua posizione tra i leader locali più apprezzati d'Italia. Per il quarto anno consecutivo, Fioravanti si è infatti classificato sul podio della prestigiosa rilevazione sul gradimento dei primi cittadini. L’edizione 2026 della classifica, pubblicata da Il Sole 24 Ore, lo ha visto conquistare il secondo posto a livello nazionale, un risultato che ribadisce la forte connessione con la sua comunità.

Il sindaco ha espresso la sua soddisfazione per questo ennesimo riconoscimento, definendolo “un risultato che testimonia il rapporto di fiducia costruito nel tempo con la comunità ascolana e che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale”. Con “grande emozione e profonda gratitudine”, Fioravanti ha accolto il verdetto della Governance Poll, sottolineando come tale successo non sia un traguardo personale, ma piuttosto un merito condiviso: “Questo riconoscimento non è personale, ma appartiene anche ai tanti cittadini che continuano a darci fiducia e a partecipare con entusiasmo al percorso di crescita che stiamo costruendo insieme”.

Una Costante Presenza sul Podio Nazionale

La carriera di Marco Fioravanti nella classifica del gradimento dei sindaci è caratterizzata da una notevole costanza. Dopo aver raggiunto il secondo posto sia nel 2022 che nel 2023, e aver conquistato la vetta nel 2025, il sindaco di Ascoli Piceno si riconferma al secondo posto anche nell'edizione 2026. È importante notare che nel 2024 non aveva preso parte alla rilevazione, a causa delle elezioni comunali che lo avevano visto impegnato. Questa serie di successi consecutivi è stata definita dal primo cittadino un “traguardo straordinario, che mi rende orgoglioso ma che, soprattutto, responsabilizza ancora di più me e tutta la squadra amministrativa”.

Un chiaro stimolo a proseguire con determinazione nell'impegno per il territorio.

L'analisi dettagliata della Governance Poll 2026, curata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha rivelato un quadro preciso del consenso. Marco Fioravanti ha ottenuto un indice di gradimento del 65%, posizionandosi immediatamente dietro a Sara Funaro, sindaca di Firenze, che ha raggiunto il 66%. Completa il podio Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con un apprezzamento del 64%. Questi dati evidenziano una competizione serrata ai vertici della classifica, con differenze minime tra i primi classificati.

Dettagli della Rilevazione e Impegno Amministrativo

La metodologia della Governance Poll prevede alcune esclusioni: la classifica dei sindaci non include i capoluoghi che hanno rinnovato la propria amministrazione nel corso del 2026.

Le interviste condotte per stilare la graduatoria si sono concluse il 26 giugno 2026, garantendo una fotografia aggiornata del sentiment pubblico. A conclusione del suo commento, Fioravanti ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento “a tutti gli ascolani per il sostegno e l’affetto che ci dimostrano ogni giorno”, ribadendo l'impegno costante e la visione che guida l'amministrazione comunale fin dal giugno 2019. Questo percorso, intrapreso con passione ed entusiasmo, continua a mirare alla crescita e al benessere della comunità.