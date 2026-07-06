I lavori per la Pedemontana piemontese, un’infrastruttura strategica dal valore complessivo di circa 384 milioni di euro, sono stati inaugurati il 6 luglio 2026. L’evento ha visto la partecipazione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha evidenziato l’importanza del nuovo collegamento stradale. L’opera prevede la realizzazione di circa 15 chilometri di strada che uniranno le province di Biella, Vercelli e Novara, con quattro svincoli principali localizzati a Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme.

Il ministro Pichetto Fratin ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del progetto, sottolineando il ruolo cruciale del finanziamento assicurato dal ministro Matteo Salvini. “Potete immaginare la mia soddisfazione quando Salvini è arrivato in Consiglio dei ministri e mi ha detto che avrebbe finanziato l’opera”, ha dichiarato Pichetto Fratin. Ha poi aggiunto che un’infrastruttura di tale portata “cambia pelle ai territori”, trasformando le tradizionali direttrici di viaggio verticali (nord-sud) in un innovativo collegamento orizzontale. Questa nuova viabilità permetterà, ad esempio, di percorrere la distanza tra Biella e Varese in meno di un’ora, con un impatto significativo sull’economia e sulle relazioni territoriali.

“È un passo decisamente importante, ecco perché ci tenevo ad essere presente oggi”, ha affermato il ministro.

Dettagli tecnici e interventi infrastrutturali

Il progetto della Pedemontana piemontese include una serie di interventi mirati a migliorare la sicurezza e l’efficienza della viabilità. Tra questi, spiccano l’ottimizzazione del viadotto sul fiume Sesia e l’adeguamento del viadotto Rovasenda, entrambi finalizzati a garantire maggiori condizioni di sicurezza idraulica. Sono inoltre previsti lavori di regimazione idraulica lungo l’intero tracciato e una riorganizzazione logistica delle aree di cantiere, con il trasferimento del campo base in un’area industriale dismessa situata a Ghislarengo.

Gilberto Pichetto Fratin, originario del Biellese, ha condiviso un ricordo personale legato al tracciato dell’opera. “Da abitante del territorio, e da memoria storica di questi luoghi, ringrazio il ministro Matteo Salvini per l’avvio delle opere alla Pedemontana piemontese: parte del tracciato di cui parliamo oggi l’ho fatto a piedi negli anni ’70 e passava in mezzo ad una discarica. Sono passati cinquant’anni e per me essere oggi qui è una grande soddisfazione”, ha raccontato il ministro, evidenziando il lungo percorso che ha portato alla realizzazione di questa infrastruttura.

Benefici per la mobilità e lo sviluppo territoriale

La nuova Pedemontana piemontese è concepita per rafforzare il collegamento est-ovest tra il Biellese, il Vercellese e il Novarese, completando al contempo la connessione tra Biella e l’autostrada A26.

L’obiettivo primario è migliorare la mobilità complessiva, incrementare la competitività del territorio e generare nuove opportunità di sviluppo per i residenti e le attività economiche locali. L’intervento è considerato strategico e destinato a trasformare il volto del Biellese, apportando benefici tangibili al tessuto economico e sociale delle province interessate, attraverso una significativa modifica della viabilità e delle connessioni regionali.