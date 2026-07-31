Un vasto incendio ha interessato il bosco di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, precisamente in località Coppa di Mezzo. L'emergenza, scoppiata il 31 luglio 2026, ha reso necessaria l'evacuazione di circa venti persone presenti in un agriturismo limitrofo. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno espresso particolare preoccupazione per la rilevata presenza di una bombola di GPL nell'area coinvolta dalle fiamme.

Fiamme nel Gargano: Vieste e Cagnano Varano colpite

L'allarme si è rapidamente esteso ad altre aree del Gargano. A Vieste, le fiamme hanno devastato l'area di Chiesola, mandando in fumo diversi ettari di macchia mediterranea.

Il rogo ha minacciato anche alcune abitazioni private, dove si trovavano turisti, rendendo indispensabile l'allontanamento delle persone residenti o in villeggiatura nelle vicinanze. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, si è recato sul posto per monitorare la situazione. Per fronteggiare l'emergenza, è stato richiesto l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco da Bari, che si è aggiunto ai mezzi terrestri già operativi. Un altro incendio è stato segnalato nella zona boschiva di Cagnano Varano, ampliando il fronte delle emergenze.

Precedenti e indagini sull'origine degli incendi

Il Gargano è un territorio storicamente vulnerabile agli incendi boschivi, specialmente durante la stagione estiva.

La zona di Vieste, in particolare, ha già subito eventi simili, come il vasto incendio che in passato ha colpito il bosco sopra la Baia di San Felice, causando l'evacuazione di un villaggio turistico e richiedendo un massiccio impiego di Canadair, elicotteri e vigili del fuoco. Le autorità locali e la Procura di Foggia hanno avviato indagini per accertare l'origine dolosa degli attuali roghi, un'ipotesi rafforzata dal sequestro di oggetti sospetti nell'area, confermato dal comandante dei carabinieri del Parco Nazionale del Gargano.

Il sindaco di Vieste ha ribadito come, negli anni, si siano registrati numerosi tentativi dolosi di appiccare il fuoco. La combinazione di una ricca macchia mediterranea, la presenza di molteplici strutture ricettive e le condizioni climatiche di siccità e alte temperature rendono l'intera area del Gargano estremamente esposta a questo tipo di calamità.