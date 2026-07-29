Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 29 luglio 2026, lungo la strada provinciale 141, arteria che collega le città di Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia. Le fiamme, di notevoli dimensioni, hanno generato un denso fumo che ha rapidamente invaso la carreggiata, rendendo indispensabile la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia. Tale misura si è resa necessaria per consentire le complesse operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli automobilisti e del personale impegnato sul campo.

L'area interessata dal rogo si trova a poca distanza dall'oasi naturale protetta di Lago Salso, una zona già tristemente nota per essere stata colpita da incendi nell'estate dell'anno precedente, suscitando preoccupazione per l'ecosistema locale.

Interventi Aerei e Terrestri per Contenere le Fiamme

Sul luogo dell'incendio sulla SP 141 sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre da terra, affiancati da un Canadair. Il mezzo aereo ha effettuato numerosi lanci d'acqua, fondamentali per contenere l'avanzata del fuoco dall'alto, prima di rientrare alla base. Attualmente, sono in corso le delicate operazioni di bonifica dell'area. Questa fase è cruciale per prevenire nuove riattivazioni dei focolai, specialmente in presenza di vento o alte temperature.

La chiusura della strada, sebbene abbia causato disagi alla circolazione, ha permesso alle squadre di operare in condizioni di maggiore sicurezza, isolando l'area critica e concentrando gli sforzi sullo spegnimento definitivo.

Focolai sul Gargano e il Ruolo della Protezione Civile

La giornata è stata segnata da ulteriori emergenze legate agli incendi. Nuovi focolai si sono riattivati anche sul Gargano, in particolare nella zona di Peschici. Si tratta di un'area già gravemente interessata da un precedente incendio avvenuto domenica 26 luglio. Anche in questo caso, le fiamme si sono riaccese all'interno della porzione di territorio già bruciata, richiedendo un nuovo e tempestivo intervento. La situazione sul Gargano è stata posta sotto controllo grazie all'azione congiunta di un Canadair e delle squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto l'area, evitando una ulteriore propagazione.

Parallelamente a questi eventi, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione Civile Puglia ha svolto un ruolo centrale nel coordinamento delle attività di spegnimento su tutto il territorio regionale. La SOUP ha gestito la complessa rete di interventi, coinvolgendo attivamente le squadre a terra composte da volontari specializzati, personale dell'Arif, Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali. Un ulteriore intervento aereo, richiesto al COAU (Centro Operativo Aereo Unificato), ha permesso di fronteggiare un altro significativo incendio in località Monte Aquilone, nel Comune di Manfredonia, dove sono stati coinvolti circa 11 ettari di vegetazione. Le autorità locali e la Protezione Civile continuano a monitorare costantemente la situazione, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza delle aree colpite e la salvaguardia delle comunità residenti nelle zone limitrofe.