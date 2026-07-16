Un incendio di notevoli proporzioni è divampato nella mattinata di giovedì 16 luglio 2026 a Catania, scatenando un'emergenza nella zona sud della città. Le fiamme si sono propagate con rapidità in via delle Ondine, a breve distanza dal suggestivo Faro Biscari, coinvolgendo un'area densamente occupata da strutture provvisorie e veicoli.

L'evento ha interessato in modo significativo diverse baracche e numerosi automezzi parcheggiati nelle vicinanze, creando una colonna di fumo visibile da lontano e generando apprensione tra i residenti. La situazione ha richiesto un tempestivo e coordinato intervento delle squadre di soccorso per contenere la diffusione del rogo e salvaguardare l'incolumità pubblica.

I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti prontamente, dispiegando diverse autopompe per fronteggiare l'avanzata delle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state complesse, ma hanno permesso di circoscrivere l'incendio e di estinguerlo in tempi relativamente brevi. Un aspetto cruciale dell'intervento ha riguardato la messa in sicurezza di alcune bombole di GPL presenti nell'area, rimosse con cautela per prevenire esplosioni e ulteriori pericoli. Fortunatamente, le autorità hanno confermato che non si registrano feriti a seguito dell'accaduto, un dato che ha mitigato la gravità della situazione.

Intervento congiunto delle forze dell'ordine

Sul luogo dell'incendio, oltre ai vigili del fuoco, è stato registrato un ampio dispiegamento delle forze dell'ordine.

Sono intervenuti agenti della polizia di Stato, della polizia locale e della polizia ambientale, che hanno collaborato sinergicamente per gestire l'emergenza. Il loro coordinamento è stato fondamentale per delimitare l'area, garantire la sicurezza perimetrale e facilitare le operazioni di soccorso, prevenendo al contempo la propagazione delle fiamme ad altre strutture o aree sensibili.

L'area del Faro Biscari sotto controllo

La zona del Faro Biscari, un tratto costiero caratteristico della parte meridionale di Catania, è nota per ospitare una varietà di strutture, tra cui baracche e depositi. La presenza di materiale combustibile e, in particolare, delle bombole di GPL, ha reso le operazioni di spegnimento e bonifica particolarmente delicate.

Dopo aver domato le fiamme, l'intera area è stata sottoposta a un'attenta bonifica e a un monitoraggio costante per assicurare il completo spegnimento di ogni focolaio residuo e la rimozione di ogni potenziale fonte di rischio, garantendo la piena sicurezza del sito.