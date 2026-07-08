Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio dell’8 luglio 2026 a Lainate, in provincia di Milano, coinvolgendo l’azienda agricola con attività di ristorazione “L’Agricola”. L’allarme è scattato intorno alle 14:30 in via Rho, e in pochi minuti una densa colonna di fumo nero si è innalzata dal complesso. La nube scura è risultata ben visibile a diversi chilometri di distanza, persino da Saronno e Origgio, attirando l’attenzione di numerosi residenti e automobilisti in tutta l’area dell’Alto Milanese.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e le aree coinvolte

Le fiamme hanno interessato un deposito e parte della copertura di uno degli edifici del complesso agricolo. Per domare il rogo, numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono state mobilitate con tre autopompe, due autobotti e un’autoscala. L’obiettivo primario è stato lo spegnimento dell’incendio e il contenimento della propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti, con il coordinamento affidato a un funzionario tecnico. “L’Agricola” è una struttura polifunzionale che ospita diverse attività aperte al pubblico, tra cui un ristorante, un bar-gelateria, un punto vendita di prodotti locali, un caseificio e una fattoria con animali, rendendo l’intervento di soccorso particolarmente complesso.

Il dispositivo di soccorso e gli accertamenti in corso

Oltre ai Vigili del Fuoco, un imponente dispositivo di soccorso ha visto l’intervento dei soccorritori di Areu, presenti con due ambulanze e un’automedica. Sul luogo dell’incendio sono giunti anche i carabinieri e la polizia di Stato. Fortunatamente, al momento non risultano feriti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore, con l’obiettivo di evitare ulteriori rischi per le strutture circostanti e per le persone. Restano in corso gli accertamenti per determinare le cause esatte dell’incendio e per stimare l’entità complessiva dei danni provocati dal rogo all’azienda agricola di Lainate.