Un incendio di vaste proporzioni ha completamente distrutto un'imbarcazione ormeggiata all'interno del porto turistico di Manfredonia, situato nella provincia di Foggia. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 25 luglio 2026, precisamente intorno alle 17:17, quando le fiamme hanno avvolto il natante. Le prime indagini e ricostruzioni suggeriscono che il rogo sia stato innescato, con ogni probabilità, da un corto circuito a bordo. Al momento dell'accaduto, tre turisti italiani si trovavano sull'imbarcazione, ma sono riusciti a mettersi in salvo con prontezza, evitando qualsiasi tipo di ferita e scongiurando così un bilancio ben più grave.

La situazione ha richiesto un tempestivo intervento delle squadre di soccorso. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con grande rapidità e, grazie anche al supporto di altre imbarcazioni presenti nel porto, hanno avviato le complesse operazioni per contenere e spegnere le fiamme. Il natante in fiamme è stato trainato con cautela fino al molo commerciale, una manovra strategica per isolare l'incendio e proteggere le altre unità. Qui, un'autopompa del distaccamento di Manfredonia ha provveduto allo spegnimento definitivo dell'incendio. La prontezza e l'efficacia di questa azione congiunta sono state determinanti, come sottolineato dai vigili del fuoco stessi, che hanno evidenziato come la rapidità delle operazioni abbia scongiurato il coinvolgimento di altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze, prevenendo così danni estesi all'intera area portuale.

Le dichiarazioni ufficiali e la gestione dell'emergenza

A seguito dell'incidente, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti in merito alla gestione dell'emergenza. "L'emergenza è rientrata", ha affermato il primo cittadino, esprimendo sollievo per l'esito delle operazioni. Ha inoltre aggiunto che "fortunatamente il pronto intervento dei vigili del fuoco e della Marina del Gargano ha evitato conseguenze gravi", riconoscendo il ruolo fondamentale delle forze di soccorso. È importante sottolineare che l'episodio non ha causato feriti tra i presenti e non si sono registrati danni a persone o ad altre imbarcazioni, confermando l'efficacia del sistema di sicurezza portuale e la professionalità degli operatori intervenuti per garantire l'incolumità pubblica e la protezione delle strutture.

Il ruolo e le misure di sicurezza del porto turistico di Manfredonia

Il porto turistico di Manfredonia si conferma una delle infrastrutture marittime più significative e strategiche della provincia di Foggia, posizionato lungo la suggestiva costa settentrionale della Puglia. Questa moderna struttura non solo offre servizi essenziali di ormeggio e assistenza per le imbarcazioni da diporto, ma si configura anche come un polo attrattivo per il turismo nautico, contribuendo allo sviluppo economico locale. Il porto è dotato di avanzati sistemi di sicurezza e di un piano di emergenza dettagliato, specificamente progettato per gestire con la massima efficacia situazioni critiche, quali incendi a bordo o altre emergenze che potrebbero interessare i natanti.

La presenza costante di personale specializzato e la disponibilità immediata di mezzi di soccorso all'avanguardia consentono di intervenire con rapidità e coordinazione in ogni circostanza, garantendo così la sicurezza di tutti gli utenti, dei visitatori e delle strutture portuali stesse.