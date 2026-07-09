La Procura di Milano ha avviato un'indagine per incendio doloso a carico di ignoti in relazione al vasto rogo che ha interessato il deposito milanese della Bartolini (BRT), situato nel quartiere della Bovisa. L'inchiesta, che mira a fare piena luce sull'accaduto, è coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia (DDA) Paolo Storari. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale, con l'obiettivo di accertare, ed eventualmente escludere, che l'evento possa essere riconducibile a un attentato o a un sabotaggio.

Le prime informazioni raccolte indicano che l'incendio sarebbe scaturito da un pacco caricato su un camion destinato a Torino. Dopo essere stato inserito all'interno di un container, dal pacco si è sprigionato inizialmente del fumo, seguito poi dal rapido divampare delle fiamme. Il sinistro si è verificato presso il centro di smistamento della BRT, un'area strategicamente posizionata di fronte a uno studentato e a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico di Milano, rendendo il contesto particolarmente sensibile.

Le misure precauzionali e la tutela della salute pubblica

Il fuoco si è propagato con notevole rapidità all'interno della grande struttura, interessando in particolare un capannone dove era custodito il materiale destinato alle consegne.

A tutela della salute pubblica e della sicurezza dei residenti, le autorità sanitarie hanno prontamente disposto una serie di misure precauzionali per la popolazione della zona. È stato raccomandato di mantenere le finestre chiuse anche nella giornata di giovedì, di evitare di stazionare nei pressi del deposito BRT e, per i bambini, di non giocare o sostare all'aperto. Inoltre, è stato suggerito di non consumare frutta e verdura raccolta nelle aree limitrofe al deposito.

Queste indicazioni sono state emesse a seguito delle prime rilevazioni sulla qualità dell'aria, condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpa). L'assessore alla Protezione civile, Marco Granelli, ha precisato che si tratta di provvedimenti di natura strettamente precauzionale, dal momento che le analisi iniziali non hanno evidenziato la necessità di ulteriori interventi rispetto a quelli già adottati al momento del divampare del rogo.

Il contesto urbano e il prosieguo delle indagini

La localizzazione del deposito, in un quartiere come la Bovisa, caratterizzato dalla presenza di uno studentato e dalla vicinanza al campus universitario del Politecnico, ha reso l'intervento delle autorità particolarmente delicato e prioritario. L'area è stata oggetto di un attento monitoraggio da parte delle forze dell'ordine e delle autorità sanitarie, che hanno agito con tempestività per garantire la sicurezza dei residenti e la tutela dell'ambiente circostante.

L'inchiesta in corso mira a chiarire le cause esatte dell'incendio e ad accertare eventuali responsabilità, mantenendo ferma l'ipotesi di dolo come pista investigativa principale. Le indagini proseguono con l'obiettivo di raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione dettagliata dell'accaduto e all'individuazione dei responsabili, qualora l'origine dolosa del rogo venisse definitivamente confermata.