Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio del 20 luglio 2026 presso lo stabilimento Memc Electronic Materials di Novara, il principale produttore europeo di wafer di silicio da 200 mm, impiegando circa 800 addetti. Una densa colonna di fumo nero si è levata dall'impianto, visibile a diversi chilometri di distanza, generando preoccupazione nella zona.

L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di porre rapidamente sotto controllo la combustione. L'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati, ha prontamente escluso la presenza di criticità importanti.

Le verifiche condotte da Arpa Piemonte hanno confermato che l'incendio ha coinvolto esclusivamente vaschette di plastica adibite al lavaggio dei componenti di silicio, senza il coinvolgimento di sostanze pericolose. Sebbene il materiale combusto fosse limitato, ha prodotto una notevole quantità di fumo, la cui persistenza è prevista per un certo periodo. Arpa continuerà a monitorare i parametri di combustione nelle aree sensibili circostanti per garantire la sicurezza ambientale.

Intervento e monitoraggio ambientale

La presenza di fumo, come accertato, è stata determinata dalla combustione delle vaschette di plastica, escludendo il coinvolgimento di materiali pericolosi. Le squadre di soccorso hanno operato per contenere l'incendio e assicurare la sicurezza dell'area.

Arpa Piemonte ha prontamente avviato il monitoraggio della qualità dell'aria nelle zone di ricaduta sensibili, al fine di valutare con precisione eventuali conseguenze ambientali e rassicurare la popolazione.

Stato di massima pericolosità per incendi boschivi in Piemonte

L'episodio odierno si inserisce in un contesto regionale già critico: dall'8 luglio, la Regione Piemonte ha infatti dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi. Tale provvedimento è stato reso necessario dalle elevate temperature e dai numerosi roghi che si sono sviluppati sul territorio. La dichiarazione comporta una serie di divieti stringenti, tra cui la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e l'accensione di fuochi entro 100 metri da aree boscate, arbustive e pascolive.

È inoltre proibita ogni azione che possa, anche solo potenzialmente, innescare un incendio. Le autorità regionali hanno reiterato l'appello alla massima collaborazione dei cittadini, invitandoli a segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti di incendi e a non ostacolare in alcun modo le operazioni di spegnimento.