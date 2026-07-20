Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio del 20 luglio 2026 a Olbia, in località Padrongiano, interessando un’area critica situata nelle immediate vicinanze dell’ospedale privato Mater Olbia e dell’aeroporto Costa Smeralda. L’emergenza ha richiesto l’attivazione immediata di un imponente dispositivo di intervento, che ha visto l’impiego congiunto di mezzi aerei e squadre a terra, con l’obiettivo primario di contenere e domare le fiamme in una zona di elevata rilevanza infrastrutturale.

Le operazioni di spegnimento aereo sono state affidate a un Canadair della flotta nazionale, affiancato da un elicottero leggero e un Super Puma, entrambi appartenenti alla flotta regionale.

Questa mobilitazione simultanea di tre velivoli ha permesso un attacco efficace al fronte del fuoco dall'alto. A terra, l’intervento è stato supportato da diverse squadre specializzate del Corpo Forestale, dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Tutte le unità hanno operato in stretto coordinamento per limitare la propagazione delle fiamme e gestire l’emergenza sul territorio.

Aeroporto Costa Smeralda: operatività regolare nonostante l'incendio

Nonostante la prossimità dell’incendio allo scalo aeroportuale Costa Smeralda, intitolato a S.A. Principe Karim Aga Khan IV, le autorità hanno confermato che l’operatività dell’aeroporto non ha subito alcuna conseguenza. I voli risultano regolari e non sono state segnalate ripercussioni sull’attività dello scalo.

La situazione è costantemente monitorata, ma la gestione dell'emergenza non ha intaccato il normale funzionamento di una delle principali porte d'accesso della Sardegna.

La localizzazione dell'incendio, in un’area strategica vicina sia all’ospedale Mater Olbia sia all’aeroporto, ha reso indispensabile un dispiegamento eccezionale di risorse. Il dispositivo aereo, composto dal Canadair nazionale e dagli elicotteri Super Puma e leggero regionali, ha lavorato in sinergia con le forze terrestri. Le squadre del Corpo Forestale, dei vigili del fuoco e della Protezione civile sono impegnate a terra nel contrasto diretto alle fiamme e nella salvaguardia delle infrastrutture circostanti, concentrando gli sforzi nella località di Padrongiano.

L'importanza delle infrastrutture coinvolte

L'aeroporto Costa Smeralda di Olbia rappresenta un nodo cruciale per i collegamenti aerei della Sardegna, gestendo un significativo traffico passeggeri e merci, particolarmente intenso durante la stagione estiva. La sua intitolazione a S.A. Principe Karim Aga Khan IV ne sottolinea il prestigio e l'importanza. La vicinanza dell'incendio a questa infrastruttura vitale ha richiesto un monitoraggio continuo, ma, come ribadito, senza interruzioni o ritardi per i voli.

La presenza dell’ospedale privato Mater Olbia, una struttura sanitaria di riferimento, nelle immediate vicinanze dell’area interessata dalle fiamme, ha ulteriormente accentuato la necessità di una risposta rapida ed efficace.

L'azione coordinata di tutti i mezzi e le squadre sul campo mira a proteggere queste infrastrutture essenziali e a spegnere definitivamente il rogo, garantendo la sicurezza del territorio e delle persone.