Un incendio di vaste proporzioni ha colpito l'impianto di stoccaggio rifiuti della Poly2oil, situato a Palmi, in località Pontevecchio. L’evento, verificatosi il 10 luglio 2026, ha generato una vasta nube di fumo che si è estesa su un’ampia area della Piana di Gioia Tauro, causando allarme e preoccupazione tra la popolazione.

Le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono intervenute prontamente sul posto, impegnate in complesse operazioni di spegnimento. La presenza di alcuni focolai particolarmente resistenti ha reso le attività di contenimento e bonifica ardue e prolungate.

Si ricorda che l’impianto era già stato interessato da un rogo analogo nel luglio del 2023, evidenziando una criticità preesistente.

L’attuale emergenza ha provocato notevoli disagi non solo a Palmi ma anche nei comuni limitrofi. Le autorità locali hanno diramato un invito pressante alla cittadinanza ad adottare ogni cautela necessaria per evitare l’inalazione dei fumi, ribadendo le raccomandazioni già diffuse per la tutela della salute pubblica. Il Comune di Palmi ha sottolineato che «le priorità restano lo spegnimento dell’incendio e il superamento dell’emergenza», evidenziando l’impegno congiunto di tutti gli enti coinvolti.

Monitoraggio ambientale e qualità dell'aria

In risposta alla gravità della situazione, la Prefettura ha disposto l’intervento dell’Arpacal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria.

Sono state immediatamente attivate due postazioni strategiche per il campionamento del particolato atmosferico: una presso la Scuola media ‘Eugenio Montale’ nel centro urbano di Gioia Tauro e un’altra nel territorio di Palmi. Il ciclo di campionamento avrà una durata di ventiquattro ore, un periodo cruciale per valutare l’effettivo impatto della nube di fumo sulla qualità dell’aria e sulla salute dei residenti.

Tutti gli enti preposti sono attivamente impegnati per una risoluzione quanto più rapida possibile della vicenda. Le istituzioni locali hanno assicurato che «nessuna iniziativa a tutela del territorio e della salute pubblica sarà tralasciata» e che la cittadinanza sarà costantemente aggiornata sull’evolversi della situazione, garantendo massima trasparenza e informazione.

L'impianto Poly2oil e le misure di sicurezza

L’impianto Poly2oil srl, fulcro dell’incendio, è specializzato nello stoccaggio e trattamento di rifiuti differenziati. Le procedure standard per la gestione delle emergenze ambientali, come quella in corso, prevedono l’attivazione immediata delle autorità competenti e un rigoroso monitoraggio della qualità dell’aria, in conformità con le normative regionali e nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti e tutela ambientale.

Il Comune di Palmi ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata e che la sicurezza della popolazione rappresenta la principale priorità per tutte le istituzioni coinvolte, che operano in sinergia per mitigare i rischi e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.