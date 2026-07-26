Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata del 26 luglio 2026 alle porte di Peschici, sul Gargano, in località Pile Fraballe, una zona rurale situata nei pressi di Difesa di Manaccora. Le fiamme, alimentate da un forte vento, si sono propagate rapidamente, estendendosi fino alla suggestiva baia Zaiana, lungo lo stesso tratto della litoranea garganica. Il sindaco di Peschici, Luigi d'Arenzo, si è prontamente recato sul posto per monitorare da vicino l'evolversi della critica situazione.

Il primo cittadino ha sottolineato come il vento stia alimentando le fiamme, rendendo più complesse le operazioni di spegnimento.

L'area interessata dal rogo ha coinvolto principalmente macchia mediterranea e pino d'Aleppo, elementi caratteristici del paesaggio garganico. Un mezzo aereo dei Vigili del Fuoco è intervenuto con lanci d'acqua per tentare di contenere l'avanzata del fuoco. Nonostante la vicinanza, una decina di abitazioni rurali presenti nella zona non sarebbero state direttamente lambite dalle fiamme, come rassicurato dal sindaco. È stato inoltre confermato che la situazione è attualmente sotto controllo, in attesa dell'arrivo di un Canadair da Roma.

Intervento dei soccorsi e misure di sicurezza

La complessa macchina dei soccorsi è stata coordinata dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), mobilitando un'ampia squadra composta da Vigili del Fuoco, Carabinieri, Forestali e Polizia Locale di Peschici e Vieste.

Dall'alto, un Canadair e due elicotteri hanno fornito un supporto aereo cruciale, rafforzando le operazioni di spegnimento a terra. Un contributo fondamentale è giunto anche dai volontari della Protezione Civile, tra cui le sezioni di Pegaso Vieste, Peschici e GEV Vico del Gargano, affiancati da ARIF, Giacche Verdi e numerosi cittadini che, con l'ausilio di trattori e botti d'acqua, hanno offerto un prezioso aiuto alle squadre ufficiali.

A scopo precauzionale, le abitazioni situate nella zona di Pile Fraballe sono state evacuate, consentendo l'accesso all'area esclusivamente agli operatori impegnati nelle delicate operazioni di spegnimento. Per garantire la sicurezza e agevolare il transito dei mezzi di soccorso, il traffico veicolare sulla SP 52, nel tratto compreso tra Mandrione e il bivio De Tardivo, è stato interdetto.

Le mutevoli condizioni del vento hanno continuato a complicare gli interventi, ma le autorità hanno ribadito che la situazione è stata gestita efficacemente.

Il contesto territoriale e le aree minacciate

L'area colpita, che include Pile Fraballe e la baia Zaiana, si estende lungo la pittoresca litoranea garganica, una regione rinomata per la sua rigogliosa macchia mediterranea e le estese pinete di pino d'Aleppo. Questa zona, particolarmente frequentata da residenti e turisti durante il periodo estivo, ospita numerose strutture ricettive e attività commerciali che sono state direttamente minacciate dall'avanzare delle fiamme. La prontezza e l'efficacia degli interventi hanno permesso di contenere i danni, proteggendo le infrastrutture e la sicurezza delle persone.