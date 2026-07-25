Un vasto incendio di interfaccia urbano-rurale è divampato alla periferia di Portoscuso, nel sud-ovest della Sardegna, generando massima allerta. Le fiamme, sviluppatesi in località “Case Pinna”, a ridosso del campo sportivo comunale, stanno attualmente minacciando una delicata pineta e l'importante zona industriale del Sulcis, situata a Portovesme. La prossimità del rogo a numerose abitazioni sparse ha reso necessaria l'attivazione immediata di un'ampia macchina dei soccorsi.

La situazione è stata classificata di elevata pericolosità per la vicinanza a diverse case, portando all'evacuazione precauzionale di una famiglia.

Per contenere l'avanzata delle fiamme, è stato dispiegato un imponente dispositivo aereo e terrestre. Tre elicotteri sono stati prontamente mobilitati: un Super Puma AS332 da Fenosu (Oristano), affiancato da altri due elicotteri biturbina AS332 Super Puma decollati dalle basi operative di Iglesias e Fenosu. Un terzo elicottero, dalla base del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Pula, ha completato lo schieramento aereo iniziale.

Intervento Aereo e Coordinamento delle Operazioni

Data la gravità della minaccia alla pineta e all'area industriale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna ha richiesto l'intervento di un Canadair, giunto da Olbia, per potenziare le operazioni di spegnimento dall'alto.

Le complesse manovre di bonifica e contenimento sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Carbonia. A terra, numerose squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco operano incessantemente, supportando l'azione aerea e lavorando per salvaguardare infrastrutture e aree abitate direttamente esposte al rischio.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna svolge un ruolo cruciale nella gestione di emergenze come quella in corso, essendo preposto alla tutela del patrimonio forestale regionale e al contrasto degli incendi. Il CFVA coordina l'impiego sinergico di mezzi aerei e squadre a terra, collaborando strettamente con Protezione Civile e Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente e delle vitali infrastrutture produttive nell'area del Sulcis colpita dall'incendio.