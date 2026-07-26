Un violento incendio ha completamente distrutto uno yacht di 16 metri, il Mabita VI, nella tarda serata di ieri, 25 luglio 2026, a Portosole, il porto turistico di Sanremo. Le fiamme sono divampate intorno alle 21, avvolgendo l'imbarcazione ormeggiata a un molo interno. Fortunatamente, nessuno era a bordo e non si sono registrati feriti nell'area, evitando così conseguenze più gravi.

Una densa colonna di fumo nero, sprigionata dall'incendio, è stata visibile da diverse zone della città, generando allarme. Il fumo si è alzato distintamente da Pian di Nave, dove era in corso l'evento "La Notte dei Fiori", e dalle zone collinari.

L'intervento provvidenziale degli ormeggiatori di Portosole ha permesso di trainare tempestivamente lontano dalla zona di pericolo le imbarcazioni vicine. Questa azione rapida è stata cruciale per impedire la propagazione delle fiamme ad altri yacht, scongiurando un disastro maggiore.

L'intervento dei soccorsi e la gestione dell'emergenza

Sul luogo dell'incendio è intervenuto un imponente dispositivo di soccorso. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato con efficacia, domando le fiamme in pochi minuti e mettendo in sicurezza l'area. La loro prontezza ha evitato ulteriori danni al porto turistico. Oltre ai Vigili del Fuoco, l'emergenza ha visto la partecipazione coordinata di Polizia di Stato, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Locale e personale sanitario con un'ambulanza.

Le operazioni di messa in sicurezza e i controlli sono proseguiti per ore, oltre le 2 di notte, con numerose pattuglie impegnate nella vigilanza e negli accertamenti.

Danni e accertamenti in corso

I danni risultano circoscritti esclusivamente al Mabita VI, che è rimasto completamente carbonizzato. Tutti i documenti a bordo sono andati distrutti nel rogo. La Capitaneria di Porto ha immediatamente avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio e chiarire l'esatta origine delle fiamme. Le verifiche tecniche proseguiranno per determinare l'entità dei danni e ricostruire la dinamica completa dell'accaduto.