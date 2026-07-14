Un vasto incendio sta interessando il monte Vingiolo, nel territorio di Praia a Mare, in Calabria. Le fiamme, che si sono sviluppate in un'area che costeggia la Strada Statale 18, rappresentano una seria minaccia per una delle arterie viarie più trafficate della regione. In questo periodo dell'anno, infatti, migliaia di turisti percorrono quotidianamente questa strada per raggiungere le rinomate località balneari dell’alto Tirreno cosentino.

La situazione è particolarmente delicata non solo per la viabilità, ma anche per la presenza di un importante luogo di culto.

Ai piedi del monte Vingiolo sorge il santuario della Madonna della Grotta, che ora corre il concreto rischio di essere avvolto dalle fiamme. Per fronteggiare l'emergenza, sono stati attivati i canadair, che stanno operando incessantemente per cercare di contenere il fronte del fuoco e proteggere l'area.

Allarme ambientale e salvaguardia del patrimonio naturale

L’associazione Italia Nostra ha espresso profonda preoccupazione, lanciando un allarme attraverso i propri canali social. Gli ambientalisti hanno denunciato il rapido avanzare delle fiamme, sottolineando come una leggera brezza sia stata sufficiente ad alimentare e propagare l'incendio. "Se non interverranno i Canadair, brucerà tutto", è il monito lanciato dall'associazione, che ha evidenziato il grave danno ambientale che il rogo rischia di provocare.

"Peccato, erano ricresciuti tanti bei pini", si legge ancora, a testimonianza del timore che venga nuovamente compromesso un patrimonio naturale che negli ultimi anni stava lentamente tornando a vivere dopo le ferite inferte dagli incendi del passato.

Implicazioni sulla viabilità e sul turismo della Riviera dei Cedri

L'area colpita dall'incendio riveste un'importanza strategica anche dal punto di vista della viabilità e dell'immagine turistica del territorio. Praia a Mare costituisce, infatti, uno dei principali punti di accesso alla Calabria per chi proviene dalla Basilicata. L'emergenza si verifica in un momento cruciale per la stagione estiva, proprio quando il flusso di visitatori diretti verso le spiagge della Riviera dei Cedri è in forte aumento.

Il rischio che le fiamme possano raggiungere il santuario della Madonna della Grotta, situato ai piedi del monte, rimane concreto, mentre le squadre di soccorso continuano a operare senza sosta per gestire l'emergenza e tutelare l'inestimabile patrimonio locale.