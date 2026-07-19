Un principio di incendio ha allertato oggi il policlinico di Chieti nella tarda mattinata, innescando un'immediata mobilitazione dei soccorsi. L'episodio si è verificato in un corridoio di servizio al nono livello della struttura ospedaliera. Le prime indagini suggeriscono che le fiamme siano partite da un condizionatore.

La risposta è stata tempestiva: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, un'autobotte e un'autoscala, affiancati dai carabinieri. L'intervento congiunto ha permesso di contenere rapidamente la situazione, scongiurando conseguenze più gravi.

È fondamentale sottolineare che non si registrano intossicati né feriti tra personale e pazienti. Questa assenza di danni a persone rappresenta il dato più rassicurante. A titolo precauzionale, alcuni pazienti dell'Obi (Osservazione Breve Intensiva) sono stati trasferiti in altri reparti del policlinico. Il locale adiacente all'area interessata, un ambulatorio, risultava chiuso nella giornata dell'episodio, limitando ulteriori rischi.

L'intervento dei soccorsi e le misure di sicurezza

L'efficacia dell'intervento è stata frutto di un'azione coordinata tra vigili del fuoco e carabinieri, che ha permesso di circoscrivere rapidamente il principio di incendio. Ciò ha impedito alle fiamme di estendersi ad altre sezioni del nono livello e al resto della struttura ospedaliera.

La prontezza nella risposta è stata determinante.

L'evacuazione parziale dei pazienti dall'Obi è stata una misura preventiva essenziale, volta a garantire la massima sicurezza. Le autorità intervenute hanno ufficialmente confermato l'assenza totale di feriti o intossicati, ribadendo il successo delle operazioni di contenimento e messa in sicurezza.

Il contesto: il Policlinico di Chieti

Il Policlinico di Chieti è una delle principali strutture sanitarie dell'Abruzzo, situato nel capoluogo di provincia. Offre una vasta gamma di servizi ospedalieri e ambulatoriali, distribuiti su molteplici livelli, a servizio di un ampio bacino d'utenza.

La gestione di questa complessa realtà è affidata all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) Lanciano Vasto Chieti. Questa entità coordina le attività sanitarie e le procedure di emergenza all'interno del complesso ospedaliero, assicurando il corretto funzionamento e la sicurezza di pazienti e personale.