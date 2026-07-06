Un vasto incendio ha devastato lo stabilimento della Lazzaroni, storica azienda dolciaria, nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2026 a Isola del Gran Sasso, provincia di Teramo. Le fiamme hanno interessato circa 1.500 metri quadrati della fabbrica, causando danni stimati in circa un milione di euro.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato cruciale. Squadre specializzate sono giunte con numerosi mezzi, impiegando anche un robot antincendio avanzato. Questo dispositivo si è rivelato fondamentale per operare in sicurezza tra le alte temperature e le condizioni di rischio, consentendo di avvicinarsi al focolaio e contenere i danni alle strutture produttive.

Le operazioni di spegnimento

Le operazioni per domare le fiamme si sono protratte per diverse ore, rese ardue dalla presenza di materiali plastici e imballaggi. I vigili del fuoco hanno evidenziato come l'impiego del robot abbia permesso di intervenire con massima sicurezza nelle aree più critiche, salvaguardando il personale. L'efficacia dell'intervento e l'adozione di tecnologie avanzate hanno limitato l'estensione dei danni. La Lazzaroni ha avviato una prima valutazione economica, confermando una stima dei danni intorno al milione di euro.

Lo stabilimento Lazzaroni a Isola del Gran Sasso

La Lazzaroni, rinomata azienda dolciaria italiana, è celebre per la sua produzione di biscotti e prodotti da forno.

Lo stabilimento di Isola del Gran Sasso rappresenta uno dei suoi principali centri produttivi. L'area colpita dall'incendio rivestiva un ruolo cruciale per la produzione e lo stoccaggio. L'azienda ha comunicato l'avvio di valutazioni per il ripristino delle attività e la messa in sicurezza dell'impianto.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra il personale dello stabilimento né tra i vigili del fuoco intervenuti. Le autorità locali hanno avviato indagini per accertare le cause esatte dell'incendio e quantificare l'entità dei danni. La produzione nello stabilimento rimane temporaneamente sospesa per permettere le necessarie verifiche strutturali e le operazioni di bonifica dell'area sinistrata.