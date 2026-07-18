Un vasto incendio di vegetazione ha colpito un'area verde di circa 4.200 metri quadrati nel comune di Rosora, in provincia di Ancona, nella giornata del 18 luglio 2026. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per domare le fiamme, rendendo necessaria la disattivazione di una linea elettrica per garantire la sicurezza delle operazioni.

L'intervento ha visto la partecipazione coordinata di diverse unità. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Jesi e di Arcevia, affiancate dalla squadra Aib (anti incendio boschivo) di Fabriano e dal Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento), figura chiave nel coordinamento sul campo.

Presenti anche i Carabinieri forestali di Genga, a supporto delle attività. Un elicottero della Regione Marche è stato inviato sul luogo dell'incendio, sebbene non abbia effettuato lanci d'acqua. Grazie all'efficace azione congiunta, l'incendio è stato spento e l'area interessata è stata messa in sicurezza per le successive operazioni di bonifica.

La gestione della sicurezza e il coordinamento delle squadre

La priorità durante le operazioni di spegnimento è stata la sicurezza, sia per il personale impegnato che per l'ambiente circostante. Per questo motivo, è stata attuata la disattivazione della linea elettrica presente nell'area, una misura precauzionale fondamentale. Tale procedura è in linea con i protocolli regionali antincendio boschivo, che prevedono espressamente la sospensione delle forniture elettriche nelle zone interessate da incendi per prevenire ulteriori rischi e facilitare l'intervento in sicurezza.

Il ruolo strategico del sistema antincendio della Regione Marche

La Regione Marche si avvale di un efficiente servizio antincendio boschivo, che include l'impiego di mezzi aerei come gli elicotteri regionali e la presenza del Dos. Il Direttore delle operazioni di spegnimento ha un ruolo cruciale, coordinando le attività sia aeree che terrestri. Tra le sue facoltà rientra anche la possibilità di richiedere la disattivazione delle linee elettriche, un'azione che si è rivelata indispensabile in questo specifico contesto. Il Dos dirige inoltre le operazioni in volo, assicurando che ogni azione sia eseguita con la massima efficacia, anche se in questa circostanza l'elicottero non ha avuto necessità di effettuare lanci d'acqua diretti sulle fiamme.