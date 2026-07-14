Un vasto incendio è divampato nella raffineria di Afipsky, situata nel territorio di Krasnodar, nel sud della Russia, a seguito di un attacco attribuito a droni ucraini. L'episodio, riportato dai media statali russi nella mattinata del 14 luglio 2026, ha visto l'impianto di Afipsky come bersaglio principale. Le autorità locali hanno confermato che la caduta di detriti di un drone intercettato nel distretto di Seversky, sempre nella regione di Krasnodar, ha causato il ferimento di una persona.

Le autorità regionali hanno ulteriormente precisato, tramite comunicazioni su Telegram, che i detriti dei droni hanno provocato danni significativi a diverse abitazioni nei villaggi di Afipsky, Smolenskaya e Kovalenko.

Anche un edificio adiacente a un passaggio ferroviario è stato colpito e danneggiato. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che nella notte tra il 13 e il 14 luglio sono stati lanciati ben 288 droni dalle forze ucraine. Questi attacchi avrebbero interessato diverse regioni russe, tra cui quella di Mosca, la Crimea occupata, il Mar Nero e il Mar d’Azov. Il dicastero ha tuttavia affermato che tutti i velivoli senza pilota sono stati intercettati dalle difese aeree russe.

Conseguenze degli attacchi nella regione di Krasnodar

L'incendio alla raffineria di Afipsky rappresenta una delle conseguenze più gravi dell'attacco con droni che ha interessato la regione di Krasnodar. Oltre al rogo, le autorità hanno registrato danni estesi a numerose abitazioni e a infrastrutture civili nei villaggi circostanti l'impianto.

La regione di Krasnodar è stata in passato teatro di simili episodi, con le forze di difesa aerea costantemente impegnate nell'intercettazione di droni diretti verso obiettivi sia industriali che civili, evidenziando una crescente pressione sulle infrastrutture strategiche della zona.

Il ruolo strategico della raffineria di Afipsky

La raffineria di Afipsky riveste un ruolo cruciale nel panorama industriale del sud della Russia, essendo situata nel territorio di Krasnodar, una delle aree economicamente più rilevanti. L'impianto è riconosciuto come uno dei principali poli per la lavorazione del greggio e la produzione di carburanti, destinati sia al mercato interno che all'esportazione. Dotata di moderne infrastrutture per la raffinazione, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti petroliferi, la raffineria contribuisce in modo significativo all'economia regionale e nazionale.

Negli ultimi mesi, la raffineria di Afipsky e altre strutture energetiche analoghe sono state ripetutamente bersaglio di attacchi con droni. Questi episodi hanno causato danni materiali e, in alcuni casi, interruzioni temporanee delle attività operative. La protezione delle infrastrutture energetiche è diventata una priorità assoluta per le autorità locali e nazionali, in un contesto di escalation delle tensioni che caratterizza la regione, sottolineando la vulnerabilità di tali siti strategici.