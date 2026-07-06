Nonostante i focolai siano ancora attivi, l'incendio che ha colpito lo stabilimento dolciario Lazzaroni a Piane Vomano di Colledara, in provincia di Teramo, è stato dichiarato sotto controllo e le operazioni di spegnimento proseguono con determinazione. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per tutta la notte, concentrando gli sforzi nel circoscrivere il rogo e riuscendo a evitare che le fiamme si estendessero dal magazzino alle porzioni attigue della struttura industriale, scongiurando un ulteriore aggravamento della situazione.

La gestione dell'emergenza rimane una priorità assoluta a livello locale. Il sindaco di Colledara, Manuele Tiberii, ha prontamente confermato l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) e ha ribadito con fermezza che restano pienamente in vigore tutte le restrizioni previste dall'ordinanza sindacale. Questo provvedimento impone la chiusura temporanea di tutte le aziende situate nella zona industriale interessata e la sospensione della viabilità nelle aree immediatamente vicine al sito dell'incendio, al fine di garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso.

Per i residenti e i lavoratori che si trovano nel raggio di un chilometro dallo stabilimento colpito, sono stati imposti obblighi tassativi: mantenere chiuse porte e finestre, disattivare gli impianti di condizionamento con presa d'aria esterna e, soprattutto, il divieto di soggiorno all'aperto.

Queste misure precauzionali sono state adottate per tutelare la salute pubblica, in attesa di ulteriori riscontri sulla qualità dell'aria.

Misure di sicurezza e operazioni di spegnimento

Nonostante i primi rilievi effettuati dall'Arpa abbiano escluso criticità immediate nell'aria, l'ordinanza comunale ha esteso le sue prescrizioni anche al fronte della sicurezza alimentare e degli allevamenti. È stato infatti vietato il consumo e la raccolta di prodotti ortofrutticoli coltivati nella zona circostante. Parallelamente, è stato disposto il divieto di pascolo e l'obbligo di tenere al chiuso sia gli animali domestici sia quelli da reddito, impedendo l'utilizzo di foraggi freschi che potrebbero essere stati esposti ai fumi dell'incendio.

Sul fronte operativo, le attività di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area proseguono senza interruzione. I soccorritori stanno impiegando mezzi robotizzati speciali, tra cui spicca un sistema cingolato di ultima generazione denominato “LUF 60”. Questo strumento avanzato è utilizzato per l'attacco diretto al fronte dell'incendio, permettendo di operare in condizioni di elevato rischio e garantendo la massima sicurezza per il personale impegnato nelle complesse manovre di estinzione.

Supporto idrico e coordinamento delle squadre

Un elemento cruciale per il successo delle operazioni è stato il supporto idrico. Durante le fasi più intense dell'intervento, la società Ruzzo Reti ha realizzato una linea idrica diretta ad alta portata e pressione, collegata a un idrante strategico.

Questa infrastruttura ha garantito un adeguato e costante approvvigionamento idrico, fondamentale sia per i mezzi robotizzati impiegati nello spegnimento sia per il rifornimento delle autopompe dei Vigili del Fuoco, ottimizzando l'efficacia dell'azione antincendio.

L'intero intervento è coordinato con precisione dal Funzionario di servizio del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo. La sua supervisione assicura la costante gestione delle squadre operative e l'impiego efficiente dei mezzi speciali, garantendo una risposta rapida ed efficace all'emergenza. Le operazioni proseguiranno fino alla completa bonifica dell'area, per scongiurare ogni rischio di riaccensione dei focolai.