Proseguono le complesse operazioni di spegnimento e bonifica del vasto incendio che ha colpito il magazzino dei prodotti confezionati dello stabilimento dolciario Lazzaroni, situato a Piane Mavone di Colledara, in provincia di Teramo. L'emergenza, iniziata due giorni fa, ha visto un massiccio impiego di risorse e personale, con danni stimati inizialmente in oltre un milione di euro.

Nella giornata del 4 luglio 2026, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato incessantemente, supportate da mezzi tecnologici avanzati. Cruciale è stato l'intervento d'urgenza della società Ruzzo Reti, che ha realizzato una linea idrica diretta ad alta portata e pressione.

Questa condotta ha garantito un flusso d'acqua costante, essenziale sia per le autopompe tradizionali sia per i sofisticati sistemi robotizzati schierati sul campo.

Tra questi, il 'LUF 60', un robot cingolato radiocomandato di ultima generazione, ha permesso di attaccare direttamente il fronte principale dell'incendio con getti ad altissima pressione, mantenendo il personale a distanza di sicurezza. Le manovre di contenimento e bonifica sono state coordinate dal Funzionario di servizio del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo, responsabile della gestione e dell'avvicendamento delle squadre e dei mezzi speciali.

Operazioni del 5 luglio: mezzi speciali e bonifica

Le attività di spegnimento e bonifica sono proseguite anche nella giornata del 5 luglio, con l'impiego di 15 unità operative dei Vigili del Fuoco e numerosi mezzi di soccorso.

Le operazioni si trovano in una fase avanzata e di favorevole evoluzione, grazie all'efficacia delle squadre e al supporto dei mezzi speciali.

I mezzi antincendio robotizzati, utilizzati nei primi giorni per le condizioni di maggiore rischio, sono stati fatti rientrare. Permangono sul posto, e saranno impiegati anche domani, i mezzi del G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale) del Comando dell'Aquila. Questo nucleo, specializzato in macchine movimento terra, sarà utilizzato per la rimozione di elementi strutturali pericolanti.

Per le residue operazioni di spegnimento e bonifica, sono impiegati i mezzi del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo, inclusa un'autobotte dotata di un cannone idrico ad alta portata.

Questo strumento è particolarmente efficace per la bonifica di cumuli di materiali con incendi covanti.

Il supporto di Ruzzo Reti e il coordinamento dell'emergenza

La realizzazione della condotta idrica diretta ad alta portata da parte della società Ruzzo Reti si è rivelata strategica. Collegata a un idrante stradale, ha assicurato un rifornimento costante di acqua, sia per le autopompe sia per i sistemi robotizzati, risultando fondamentale per il contenimento dell'incendio.

La gestione complessiva delle attività è stata assicurata dal personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo, che ha coordinato l'avvicendamento delle squadre e l'impiego ottimale dei mezzi speciali, garantendo una risposta tempestiva e mirata all'emergenza.