Un vasto incendio boschivo è divampato il 20 luglio 2026 nel Comune di Papasidero, in provincia di Cosenza, e risulta ancora attivo al 21 luglio 2026. Le fiamme hanno interessato circa dieci ettari di superficie, distruggendo macchia mediterranea e alberi di alto fusto. Fortunatamente, non si registrano feriti tra la popolazione.

Il Santuario minacciato e le prime misure

Nella serata del 20 luglio, il fronte del fuoco si è avvicinato pericolosamente alle strutture del Santuario di Santa Maria di Costantinopoli, un luogo di culto situato in una zona particolarmente isolata.

L'entità degli eventuali danni subiti dal santuario sarà accertata solo dopo le opportune verifiche. Al momento, il centro abitato di Papasidero non risulta direttamente minacciato dall'avanzata delle fiamme, ma la situazione rimane sotto stretta osservazione.

Per far fronte a questa emergenza, diverse squadre di Calabria Verde sono state mobilitate e operano sul posto, affiancando i volontari del Comune montano in un'azione congiunta. L'amministrazione comunale è in costante contatto con il direttore delle operazioni di spegnimento e si attende con urgenza l'intervento di mezzi aerei per un'azione più efficace di contenimento e spegnimento. Il sindaco di Papasidero, Fiorenzo Conte, ha emesso un'ordinanza di interdizione per l'area del fiume Lao, nota per ospitare centri dedicati agli sport outdoor, al fine di garantire la massima sicurezza pubblica e prevenire rischi.

La complessa situazione degli incendi nel Cosentino e sul Pollino

La situazione degli incendi nel Cosentino si presenta particolarmente complessa e critica, con numerosi altri focolai attivi anche nel rilievo del Pollino. In particolare, due vasti incendi separati stanno interessando i boschi del Parco nazionale del Pollino, mettendo a rischio un patrimonio naturalistico di inestimabile valore. Uno di questi roghi, originato dalla località Calcinaia di Morano Calabro, ha raggiunto le porte di San Basile e si è esteso nel territorio di Saracena. Un secondo incendio, divampato a Castrovillari, ha interessato la zona di Frascineto, creando un ulteriore fronte di emergenza. Le operazioni di spegnimento sono rese estremamente difficoltose dalla natura impervia delle aree coinvolte, che limita l'accesso e l'efficacia degli interventi a terra.

Le autorità locali e le squadre di intervento continuano incessantemente nel monitoraggio della situazione, impegnate a contenere i danni, a proteggere le aree sensibili e ad assicurare la sicurezza delle persone e delle infrastrutture nelle zone colpite da questi gravi eventi.