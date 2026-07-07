Un vasto incendio ha colpito la località di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, nella tarda serata del 4 luglio 2026. Le fiamme, divampate lungo la strada regionale 439, hanno rapidamente interessato un'area di sterpaglie e vegetazione, mandando in fumo complessivamente nove ettari di terreno. L'allarme è scattato intorno alle 22.15, quando il rogo ha iniziato a propagarsi con violenza ai piedi della collina, mettendo a serio rischio anche alcuni annessi agricoli presenti nella zona.

L'intervento dei soccorsi e il salvataggio dei gattini

Per fronteggiare l'emergenza, sono state mobilitate due squadre dei vigili del fuoco, affiancate da quattro mezzi antincendio e un'autobotte giunta dalla sede centrale di Pisa. Le complesse operazioni di spegnimento hanno visto la preziosa collaborazione dei volontari dell'antincendio boschivo, coordinati dalla Sala operativa unificata regionale. In un contesto di grande difficoltà, i soccorritori hanno compiuto un gesto di straordinaria umanità: durante la lotta contro il fronte del fuoco, i vigili del fuoco hanno notato e tratto in salvo due gattini piccolissimi, probabilmente nati da pochissimo tempo, che erano in grave pericolo a causa delle fiamme e del fumo denso.

Il sindaco Francesco Auriemma, presente sul luogo dell'incendio fin dai primi minuti, ha sottolineato come "i nostri incredibili Vigili del Fuoco, mentre lottavano contro il fronte del fuoco, hanno notato e tratto in salvo due gattini piccolissimi, probabilmente nati da pochissimo tempo". Questo episodio ha commosso le squadre e la comunità.

Indagini in corso e la gratitudine della comunità

Le cause esatte dell'incendio rimangono al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Al termine delle lunghe e faticose operazioni di spegnimento, che si sono protratte per diverse ore a causa delle difficili condizioni ambientali, l'intera area colpita è stata messa in sicurezza.

Il sindaco Francesco Auriemma ha voluto esprimere un profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni: i vigili del fuoco, il personale della Protezione Civile, gli operai dell’Unione Montana Alta Val di Cecina e tutti i volontari. L'evento ha profondamente coinvolto la comunità locale, che ha seguito con grande apprensione lo sviluppo delle fiamme e l'instancabile attività delle squadre di soccorso. Attualmente, la zona rimane sotto costante monitoraggio per assicurare la piena sicurezza e scongiurare eventuali riprese del rogo.