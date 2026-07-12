Un incendio è divampato nella notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di quattro piani, situata in via Giacomo Folchi, nel quartiere Monteverde a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 22:00, mobilitando i vigili del fuoco per domare le fiamme che si erano propagate dalla cucina dell'abitazione.

Le squadre di soccorso hanno dovuto accedere all'appartamento dal terrazzo, poiché l'ingresso principale era stato reso inaccessibile dalla violenza del rogo. Con un'operazione rapida e mirata, i pompieri hanno tratto in salvo due gatti che si trovavano all'interno dell'abitazione.

Il proprietario, fortunatamente, era già riuscito a mettersi in salvo autonomamente prima dell'arrivo dei soccorritori. L'incendio è stato rapidamente circoscritto, prevenendo la sua propagazione all'intero stabile. Nonostante ciò, i fumi della combustione hanno invaso tutti i locali dell'appartamento e, a seguito delle verifiche tecniche, la cucina è stata dichiarata inagibile. Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la Polizia di Roma Capitale per le operazioni del caso.

L'intervento dei soccorritori e la messa in sicurezza

L'efficace e tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha giocato un ruolo cruciale nel prevenire conseguenze ben più gravi, sia per gli occupanti che per gli animali domestici.

La rapidità dell'azione ha permesso non solo di salvare i due gatti, ma anche di contenere i danni materiali, circoscrivendo l'incendio esclusivamente all'area della cucina. È importante sottolineare che nessuna persona è rimasta ferita e il proprietario dell'abitazione è riuscito a mettersi in salvo autonomamente, dimostrando prontezza di riflessi in una situazione di pericolo.

Vigilanza nel quartiere: il caso dell'asilo abusivo

Il quartiere Monteverde è stato recentemente al centro di un'intensa attività di controllo da parte delle autorità locali, che ha portato alla luce un'altra situazione di irregolarità. Il 19 maggio 2026, i Vigili Urbani di Roma hanno scoperto un asilo abusivo operante all'interno di un appartamento privato nella medesima zona.

All'interno della struttura non autorizzata sono stati trovati ventidue bambini, di età compresa tra zero e tre anni, affidati a personale che non possedeva le qualifiche necessarie e in assenza delle indispensabili autorizzazioni per l'esercizio di tale attività.

L'immobile è stato immediatamente sottoposto a sequestro e sono state comminate sanzioni amministrative ai responsabili. Queste operazioni rientrano in un più ampio programma di vigilanza sul territorio, volto a contrastare l'apertura e la gestione di strutture non autorizzate che potrebbero mettere a rischio la sicurezza e il benessere dei minori, oltre a non rispettare le normative vigenti per gli immobili adibiti a usi specifici.