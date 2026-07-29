Il Tribunale di Torino, attraverso la sua sezione misure di prevenzione, ha ridefinito i compiti del Collegio degli Amministratori giudiziari del Casinò de la Vallée di Saint‑Vincent. Il provvedimento, firmato dalla presidente Costanza Isabella Goria e depositato il 29 luglio 2026, si inserisce nel contesto di un'inchiesta sul riciclaggio, coordinata dalla Procura di Aosta e condotta dalla Guardia di Finanza, che aveva portato alla nomina degli amministratori a fine maggio.

Ridefinizione delle Competenze Giudiziarie

La decisione del Tribunale circoscrive il mandato degli amministratori giudiziari alla sola gestione della Casa da Gioco e all'attività alberghiera e di ristorazione dedicata ai clienti VIP.

Tali settori erano stati identificati come interessati dalle criticità emerse nell'indagine penale, già dettagliate nel provvedimento iniziale. Questa nuova disposizione fa seguito alla precedente del 14 luglio, con la quale il Tribunale aveva già confermato l'amministrazione giudiziaria per il Casinò.

Il provvedimento odierno ha inoltre specificato i compiti precisi dei due amministratori giudiziari, Corradino Corrado e Ivano Berardi. Essi avranno il compito di intervenire sui profili organizzativi, procedurali e di controllo, con l'obiettivo di prevenire i reati nei processi aziendali relativi ai giochi tradizionali ai tavoli e ai giochi elettronici.

Ruolo degli Organi Sociali e Istanza della Difesa

Il Tribunale ha chiarito che gli organi sociali del Casinò mantengono la facoltà di esercitare le proprie attività gestionali e di proseguire con la revisione interna già avviata. Al Collegio degli Amministratori giudiziari è stato invece conferito un potere parallelo di affiancamento, indirizzo, controllo, verifica, proposta, raccomandazione, approvazione e nulla osta su tutte le attività considerate rilevanti per la procedura in corso.

Questa rimodulazione dei compiti era stata sollecitata dalla difesa del Casinò, rappresentata dagli avvocati Maurizio Riverditi e Ascanio Donadio, durante l'udienza del 14 luglio. Il Tribunale ha quindi accolto la richiesta di specificare con maggiore chiarezza le competenze degli amministratori giudiziari, circoscrivendo il loro mandato ai settori direttamente coinvolti dalle criticità emerse nell'indagine.