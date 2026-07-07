Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Chiusa, in provincia di Bolzano, nella mattinata di lunedì 6 luglio 2026. Intorno alle ore 9:00, una donna, di nazionalità italiana e residente in Alto Adige, è stata travolta da un'automobile mentre attraversava le strisce pedonali, proprio nei pressi della piscina comunale della città. L'episodio ha causato alla vittima ferite di seria entità, rendendo necessario il suo immediato trasporto in ospedale e sollevando preoccupazioni sulle sue condizioni.

I soccorsi e le condizioni della vittima

A seguito del violento impatto, la donna ha riportato ferite gravi.

La prontezza dei soccorsi è stata cruciale: un'ambulanza della Croce Bianca, transitando casualmente nelle vicinanze, ha prestato le prime cure immediate. Successivamente, sul posto sono giunti il medico d'urgenza e un'ambulanza della Croce Rossa di Bressanone. Dopo le cure iniziali, la paziente è stata rapidamente trasportata in ospedale per accertamenti e trattamenti. Le sue condizioni, al momento, rimangono gravi.

Le indagini delle autorità

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i Carabinieri di Bressanone, incaricati di condurre i rilievi necessari per fare piena luce sull'accaduto. Le forze dell'ordine hanno avviato le procedure di accertamento per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.

L'obiettivo è chiarire le cause e le circostanze che hanno portato all'impatto tra l'automobile e la donna sulle strisce pedonali. Saranno esaminati tutti gli elementi disponibili, dalle testimonianze a eventuali tracce, per comprendere la sequenza degli eventi e determinare eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso.

Sicurezza in un'area frequentata

L'area del sinistro, in prossimità della piscina comunale di Chiusa, è un punto nevralgico e di riferimento per la comunità. Si tratta di una zona frequentata da residenti e visitatori. La presenza di attraversamenti pedonali e infrastrutture pubbliche rende questo tratto stradale un luogo dove la sicurezza dei pedoni dovrebbe essere prioritaria.

L'incidente solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in aree urbane, richiamando l'attenzione sulla necessità di massima prudenza da parte di tutti gli utenti della strada, per prevenire simili tragici eventi.