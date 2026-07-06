Un autoarticolato si è ribaltato questa mattina, 6 luglio 2026, sulla superstrada Cassino - Atina, all'altezza di Sant'Elia Fiumerapido, provocando la chiusura della strada in entrambe le direzioni. L'incidente ha visto il mezzo pesante adagiarsi sul lato sinistro della carreggiata, occupando completamente una corsia. La seconda corsia è stata resa impraticabile a causa della fuoriuscita di fluidi dal serbatoio del veicolo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

Il camionista alla guida è stato prontamente soccorso dai Carabinieri e dal personale sanitario del 118.

Dopo le prime cure sul posto, si è reso necessario il suo trasferimento in elicottero a Roma per ulteriori accertamenti medici. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli operatori di Anas e le Forze dell'Ordine, che hanno gestito la sicurezza e la viabilità, disponendo la chiusura totale della strada per permettere le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici.

Viabilità modificata e interventi di sicurezza

Per garantire la sicurezza e consentire le operazioni di bonifica, la circolazione è stata completamente interrotta. I veicoli provenienti da Formia devono ora utilizzare l'uscita obbligatoria a Cassino, mentre quelli in arrivo da Sora sono deviati a Sant'Elia Fiumerapido, dove possono proseguire sulla viabilità ordinaria.

L'incidente si è verificato precisamente al chilometro 36 della strada statale 749 Sora-Cassino, nel territorio della provincia di Frosinone.

La presenza di liquidi dispersi sulla carreggiata ha reso indispensabile l'intervento di squadre specializzate per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area, prolungando le operazioni di soccorso. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti e deviazioni, causando disagi significativi sia per gli automobilisti che per i mezzi pesanti in transito.

La Strada Statale 749 Sora-Cassino: un'arteria vitale

La strada statale 749 Sora-Cassino rappresenta un'arteria di collegamento rilevante, unendo i centri di Sora e Cassino e attraversando la provincia di Frosinone.

È fondamentale per il traffico locale e per i collegamenti tra le aree interne del Lazio meridionale. L'infrastruttura è sotto la gestione di Anas, ente responsabile della manutenzione e della sicurezza del tratto, che interviene prontamente in caso di incidenti o emergenze per assicurare la regolare circolazione e la tutela degli utenti stradali.