Un grave incidente sul lavoro ha scosso la mattinata dell'8 luglio 2026 a Trisungo, frazione di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Un operaio è rimasto gravemente ferito mentre era impegnato in un cantiere privato, parte degli interventi di ricostruzione post terremoto 2016. L'uomo è stato colpito alla testa da una trave, per cause ancora in corso di accertamento.

I colleghi presenti sul posto hanno prontamente prestato i primi soccorsi, allertando il 118. L'ambulanza intervenuta ha immediatamente valutato la serietà delle condizioni dell'operaio, rendendo necessario l'intervento dell'eliambulanza.

Il ferito è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, le informazioni disponibili indicano che l'operaio non sarebbe in pericolo di vita.

Il contesto della ricostruzione nell'Appennino marchigiano

L'episodio si inserisce nel delicato contesto della ricostruzione post sisma che interessa l'area, duramente colpita dal terremoto del 2016. Trisungo, in particolare, è una delle frazioni maggiormente coinvolte dagli interventi volti al ripristino delle infrastrutture e degli edifici danneggiati. I numerosi cantieri attivi in quest'area rappresentano una componente fondamentale per il rilancio del cratere sismico, essenziali per il ripristino della viabilità e dei servizi vitali per la comunità locale.

Cantieri strategici e sfide infrastrutturali a Trisungo

Nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente, si trova anche il cantiere della galleria della Salaria, un'opera considerata di importanza strategica per il nuovo tracciato della SS4. La realizzazione di questa galleria ha raggiunto il 75% del suo completamento, ma sta affrontando diverse criticità legate a richieste economiche avanzate dall'impresa appaltatrice Salc nei confronti di Anas, e alla necessità di adeguamenti progettuali per garantire la sicurezza, come richiesto da Anas stessa. Il completamento di quest'opera è atteso come una delle chiavi per il rilancio dell'area colpita dal sisma, promettendo un significativo miglioramento della mobilità e un concreto sostegno alla ripresa economica e sociale del territorio.