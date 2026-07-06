Una tragica fatalità ha scosso la tranquilla comunità di Levice, nell'incantevole cornice dell'alta Langa cuneese. Un agricoltore di 56 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 luglio. L'uomo è stato travolto dal suo trattore mentre era intento nelle consuete operazioni di lavoro agricolo. L'episodio, che si è consumato attorno alle ore 14 in un campo situato all'interno del territorio comunale di Levice, ha gettato nello sconforto l'intera zona, richiamando l'attenzione sulla sicurezza nei campi.

L'intervento dei soccorsi e il tragico epilogo

Immediatamente dopo l'allarme, è scattata una complessa e urgente macchina dei soccorsi. Da Cortemilia è partita un'ambulanza, mentre un elicottero del 118 si è levato in volo da Torino, dirigendosi con la massima celerità verso il luogo dell'accaduto. Nonostante la rapidità e l'efficienza dell'intervento, all'arrivo delle squadre di emergenza, i sanitari hanno purtroppo potuto solo constatare il decesso dell'agricoltore. Le gravissime ferite riportate nell'impatto con il mezzo agricolo si sono rivelate fatali, non lasciando scampo all'uomo, che era già privo di vita. Un epilogo doloroso che ha lasciato un segno profondo.

Il contesto agricolo e l'impatto sulla comunità

L'incidente mortale si è verificato in una delle aree più suggestive e produttive dell'alta Langa, un territorio intrinsecamente legato a un'intensa attività agricola. Levice, un piccolo ma vivace comune della provincia di Cuneo, è particolarmente conosciuto per la sua ricchezza di aziende agricole e per l'eccellenza nella coltivazione di prodotti tipici locali. La notizia di questa tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, già da tempo molto sensibile e attenta alle delicate questioni relative alla sicurezza nei campi e alle spesso difficili condizioni di lavoro che gli agricoltori si trovano ad affrontare quotidianamente. L'evento riaccende il dibattito sull'importanza della prevenzione e della tutela di chi opera in un settore così vitale e impegnativo.

Le indagini in corso per chiarire la dinamica

Al momento del fatale incidente, l'agricoltore stava operando da solo nel campo. Le cause esatte che hanno portato al ribaltamento del trattore e al conseguente travolgimento dell'uomo sono ancora in corso di accertamento. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato tutte le verifiche necessarie e stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. L'obiettivo è fare piena luce su ogni dettaglio di questa sconvolgente tragedia che ha spezzato una vita dedicata al lavoro della terra.