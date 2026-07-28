Nel 2025, la sinistrosità stradale in Campania e nel comune di Napoli ha mostrato un andamento contrastante: se da un lato si è registrata una incoraggiante diminuzione del numero delle vittime, dall'altro si è assistito a un aumento sia degli incidenti sia dei feriti. Questi dati emergono dall'ultimo report congiunto di ACI e Istat, che analizza in dettaglio la situazione dello scorso anno.

Specificamente, nel comune di Napoli, sono stati rilevati 2.670 incidenti che hanno causato 27 decessi e 3.330 feriti. Confrontando questi numeri con quelli del 2024, si osserva un significativo calo delle vittime, pari al 22,9%.

Tuttavia, il numero complessivo dei sinistri è cresciuto del 5,0%, e quello dei feriti del 2,1%.

Un trend analogo si riscontra a livello regionale. In Campania, il 2025 ha visto 11.392 incidenti, con 244 persone che hanno perso la vita e 15.839 che hanno riportato lesioni. Anche qui, i decessi sono diminuiti del 6,5% rispetto all'anno precedente, mentre gli incidenti sono aumentati del 4,8% e i feriti del 2,9%.

Dettagli tra aree urbane ed extraurbane

L'analisi approfondita rivela differenze marcate tra le aree urbane ed extraurbane. A Napoli, le strade cittadine hanno registrato un aumento degli incidenti del 5,8%, ma, dato notevole, i decessi sono diminuiti drasticamente del 39,4%. Al contrario, sulla rete extraurbana del capoluogo campano, i sinistri sono calati del 3,6%, ma il numero delle vittime è balzato a un preoccupante +250%.

Antonio Coppola, presidente dell'Automobile Club Napoli, ha commentato che “gli incidenti nel 2025 sono aumentati, ma con conseguenze meno gravi rispetto all’anno precedente”. Ha definito questo un “dato positivo”, pur avvertendo che “non deve indurre ad abbassare la guardia”, poiché l'incremento della sinistrosità indica la necessità di ulteriori sforzi in termini di prevenzione e sicurezza stradale.

Coppola ha inoltre evidenziato come “la differenza tra i due ambiti conferma quanto sia diversa la gravità delle conseguenze degli incidenti in relazione al contesto”. Nelle città, le velocità generalmente più contenute, spesso aggravate dal traffico intenso, tendono a ridurre la gravità degli esiti.

Sulle strade extraurbane, invece, le velocità più elevate aumentano esponenzialmente il rischio che un incidente si trasformi in una tragedia.

Quadro nazionale e impatto economico

Il contesto nazionale per il 2025 registra 2.868 vittime per incidenti stradali, un calo del 5,3% rispetto al 2024, e 237.822 feriti, con un incremento dell'1,7%, su un totale di 177.207 incidenti, in aumento del 2,2%. È la prima volta dal 2021 che il numero delle vittime scende sotto la soglia delle 3.000. Napoli e la Campania, pur mostrando una riduzione della mortalità superiore alla media nazionale, presentano un aumento più significativo sia degli incidenti che dei feriti.

L'impatto economico degli incidenti stradali è considerevole.

Il costo sociale, secondo le stime, supera i 22 miliardi di euro all'anno, cifra che include anche i danni materiali. Le statistiche ACI-Istat, tuttavia, prendono in considerazione esclusivamente i sinistri che hanno provocato feriti o decessi accertati entro il trentesimo giorno dall'evento. A livello nazionale, il costo sociale degli incidenti con lesioni personali ammonta a poco più di 18 miliardi di euro, che salgono a circa 22,6 miliardi se si includono anche i sinistri con soli danni materiali.

Controlli e prevenzione: un calo preoccupante

Nonostante il quadro di aumento degli incidenti, si registra una sorprendente diminuzione del 17% nel numero delle contravvenzioni elevate dalle Polizie Locali.

Il presidente Coppola ha attribuito questa riduzione dei controlli al mancato reintegro dei Vigili in quiescenza da parte dei Comuni, spesso per esigenze di bilancio. Tale situazione comporta una diminuzione degli importi derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative, il cui 50% dovrebbe essere destinato proprio a interventi di prevenzione e sicurezza stradale, creando un circolo vizioso che ostacola gli sforzi per migliorare la sicurezza sulle strade.