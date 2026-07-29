La Digos di Genova ha concluso le indagini preliminari nei confronti di 45 ultras della Sampdoria, accusati di aver tentato di accedere senza autorizzazione alla tribuna d'onore dello stadio Luigi Ferraris. L'obiettivo era quello di contestare il presidente Matteo Manfredi. L'episodio, che ha destato preoccupazione negli ambienti sportivi, si è verificato lo scorso 18 maggio, in occasione dell'ultima giornata del campionato di Serie B, durante la partita che vedeva contrapporsi la Sampdoria e la Reggiana.

L'episodio e le accuse mosse agli ultras

Secondo le ricostruzioni investigative, i tifosi avrebbero cercato di superare il cordone di sicurezza, costituito da numerosi steward, che delimita e protegge l'accesso alla tribuna d'onore dalla Gradinata Sud.

Il loro intento era chiaramente quello di raggiungere e affrontare direttamente il presidente Manfredi, esprimendo in modo plateale il loro dissenso. Tuttavia, il tentativo di irruzione è stato prontamente sventato grazie all'intervento coordinato e tempestivo sia degli steward presenti che delle forze dell'ordine, le quali hanno efficacemente impedito qualsiasi accesso non autorizzato all'area riservata.

A seguito di questi fatti, i 45 ultras sono stati formalmente indagati per due reati specifici: tentata violenza privata e tentata invasione di campo. Si tratta di accuse gravi che sottolineano la serietà dell'azione intrapresa dai tifosi e la determinazione delle autorità nel garantire la sicurezza all'interno degli impianti sportivi.

Il contesto di sicurezza dello stadio Luigi Ferraris

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova, un impianto storico e tra i più antichi d'Italia, è la sede delle partite casalinghe sia della Sampdoria che del Genoa. La sua struttura include diverse aree con accesso controllato e riservato, tra cui proprio la tribuna d'onore, destinata a personalità e dirigenti. Durante gli eventi sportivi ufficiali, questa sezione è oggetto di particolari misure di protezione, affidate a un sistema integrato di sicurezza che comprende personale di vigilanza e forze dell'ordine, proprio per prevenire episodi come quello accaduto.

Le complesse indagini condotte dalla Digos hanno permesso di identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti.

Questo è stato possibile grazie a un'attenta analisi delle numerose immagini di videosorveglianza acquisite all'interno e all'esterno dello stadio, oltre che attraverso la raccolta e la verifica di diverse testimonianze oculari. Attualmente, i 45 individui indagati attendono gli ulteriori sviluppi del procedimento giudiziario, che farà luce definitiva sulle responsabilità individuali e collettive in merito ai fatti contestati.