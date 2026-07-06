Sono ufficialmente partiti i lavori per la costruzione della Pedemontana piemontese, una nuova e strategica direttrice stradale destinata a migliorare significativamente i collegamenti tra le province di Biella, Vercelli e Novara. L'infrastruttura collegherà Masserano, in provincia di Biella, a Ghemme, in provincia di Novara, rappresentando un investimento complessivo di circa 384,5 milioni di euro.

L'avvio del cantiere è stato celebrato con un incontro istituzionale presso il campo base allestito a Ghislarengo, nel Vercellese, alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alle Infrastrutture strategiche e Logistica, Enrico Bussalino, hanno definito l'inizio dei lavori un momento storico per il territorio, sottolineando l'importanza del dialogo costante con le comunità attraverso l'istituzione del Comitato di supporto alla Pedemontana Piemontese.

Il tracciato e i comuni interessati

Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato in nuova sede lungo circa quindici chilometri. Questa nuova arteria stradale attraverserà i territori delle province di Biella, Vercelli e Novara, interessando complessivamente sette comuni: Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Romagnano Sesia e Ghemme.

La nuova infrastruttura includerà quattro svincoli principali, localizzati a Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme, facilitando l'accesso e la connessione con la viabilità esistente.

Tra gli interventi tecnici previsti, figurano l'ottimizzazione del viadotto sul fiume Sesia e l'adeguamento del viadotto Rovasenda, interventi cruciali per garantire maggiori condizioni di sicurezza idraulica. Saranno inoltre eseguiti lavori di regimazione idraulica lungo l'intero percorso e una riorganizzazione delle aree di cantiere, con la delocalizzazione del campo base in un'area industriale dismessa sempre a Ghislarengo.

Benefici e impatto strategico

La Pedemontana piemontese si configura come un intervento di grande rilevanza strategica per l'intera regione.

L'opera rafforzerà in modo significativo il collegamento est-ovest tra il Biellese, il Vercellese e il Novarese, completando al contempo il collegamento tra Biella e l'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. Questa infrastruttura è destinata a migliorare la mobilità dei cittadini e delle merci, aumentare la competitività del sistema produttivo locale e creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese e le comunità residenti.

L'opera si inserisce in un più ampio progetto di collegamento stradale che mira a unire l'autostrada A4 Torino-Milano, all'altezza di Santhià, con la A26 Genova-Gravellona Toce a Ghemme. L'obiettivo primario è migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare ulteriormente la competitività del territorio piemontese nel panorama nazionale.

Il ruolo delle istituzioni nel finanziamento

La realizzazione di questa infrastruttura, attesa da molti anni, è stata resa possibile grazie al decisivo finanziamento assicurato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha espresso la sua grande soddisfazione per l'avvio dei lavori, definendolo "il risultato di un percorso lungo e impegnativo, iniziato ormai quindici anni fa". Il suo contributo sottolinea l'importanza trasversale del progetto per lo sviluppo e la sostenibilità del territorio.