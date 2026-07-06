È stato confermato: Massimo Ciarelli, il quarantatreenne di Pescara deceduto il primo luglio 2026, è morto a causa dei gravissimi traumi riportati in un incidente stradale. L'evento fatale si è verificato al termine di un inseguimento iniziato a Montesilvano e conclusosi a Silvi, dove lo scooter su cui viaggiava Ciarelli si è scontrato violentemente con una Jeep Renegade dei carabinieri.

I risultati dell'esame autoptico

L'autopsia, un passaggio fondamentale per chiarire le cause del decesso, è stata eseguita presso l'obitorio dell'ospedale 'Mazzini' di Teramo.

La dottoressa Donatella Fedeli, medico legale incaricato dalla pubblica ministero Elisabetta Labanti, ha condotto l'esame che ha rivelato la rottura della colonna vertebrale e lesioni sistemiche incompatibili con la sopravvivenza. L'accertamento medico-legale, durato circa tre ore e mezza, si è svolto anche alla presenza dei consulenti nominati dalla famiglia della vittima, a garanzia della massima trasparenza. Sono stati inoltre effettuati i prelievi di routine, necessari per i successivi esami di laboratorio che potranno fornire ulteriori dettagli.

L'inchiesta per omicidio stradale prosegue

L'autopsia rappresenta uno dei primi atti irripetibili disposti dalla procura nell'ambito dell'inchiesta per omicidio stradale.

Al momento, l'indagine non vede alcun indagato, ma il lavoro degli inquirenti è in piena attività. Nei prossimi giorni, infatti, saranno affidate ulteriori consulenze tecniche. Tra queste, di particolare importanza sarà la consulenza cinematica, il cui obiettivo primario è ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Per questo scopo, un elemento cruciale sarà l'analisi delle immagini registrate dalla dash cam installata sull'auto di servizio dei carabinieri coinvolta nello scontro, che potrà offrire una prospettiva diretta sugli eventi.

Al termine delle procedure autoptiche, il magistrato ha rilasciato il nulla osta per la sepoltura. La salma di Massimo Ciarelli è stata così restituita ai familiari, che potranno procedere con le esequie.

I funerali sono stati fissati per il 5 luglio 2026, alle ore 16, e si terranno nella chiesa della Madonna del Fuoco a Pescara, nel quartiere dove risiede la madre dell'uomo, un momento di dolore e di addio per la comunità.