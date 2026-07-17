Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dell'Iran ha ufficialmente comunicato di aver sferrato un attacco mirato contro la base militare di Al-Tanf, strategicamente posizionata nel sud-est della Siria. La notizia è stata divulgata attraverso i canali della televisione di Stato iraniana, la quale ha specificato che l'aviazione dell'IRGC ha eseguito un'operazione definita "a sorpresa", prendendo di mira il centro di comando delle operazioni speciali di una forza avversaria all'interno della medesima regione siriana di Al-Tanf.

L'operazione e le motivazioni iraniane

L'obiettivo primario dell'operazione, come dichiarato dalle autorità iraniane, era il centro di comando delle forze speciali all'interno della base di Al-Tanf. Questa azione è stata presentata come una diretta risposta a precedenti episodi che avevano visto il coinvolgimento di personale militare iraniano. La base di Al-Tanf riveste un'importanza strategica cruciale, trovandosi in una posizione nevralgica al confine tra tre nazioni: la Siria, la Giordania e l'Iraq. È importante notare che, già nel mese di febbraio, gli Stati Uniti avevano annunciato il loro ritiro completo da questa base, trasferendone il controllo all'esercito siriano. Tale mossa aveva ridefinito gli equilibri di potere e la gestione della sicurezza in un'area già complessa.

Lo scenario geopolitico e la neutralità siriana

L'attacco rivendicato dall'IRGC si colloca in un contesto regionale estremamente volatile, segnato da persistenti tensioni e da conflitti che vedono la partecipazione di molteplici attori internazionali e locali. La Siria, da parte sua, ha più volte ribadito la sua ferma volontà di mantenersi al di fuori di qualsiasi conflitto regionale, a meno che non subisca un attacco diretto. Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, in una dichiarazione rilasciata a marzo, ha affermato esplicitamente: "Unless Syria is targeted by any party, Syria will remain outside any conflict" (A meno che la Siria non sia bersaglio di alcuna parte, la Siria rimarrà al di fuori di qualsiasi conflitto).

Storicamente, la base di Al-Tanf ha rappresentato un punto di appoggio fondamentale per le forze statunitensi, che l'hanno impiegata per condurre operazioni speciali nella regione, sottolineandone ulteriormente il valore strategico.

In un'ulteriore dichiarazione, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha riaffermato il proprio pieno controllo sullo Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo di vitale importanza strategica ed economica a livello globale. L'IRGC ha inoltre avvertito che l'esportazione di petrolio e gas attraverso questa via d'acqua sarà interrotta qualora gli attacchi attribuiti agli Stati Uniti dovessero proseguire. Questa posizione sottolinea la determinazione iraniana a utilizzare leve strategiche in risposta a quelle che considera aggressioni esterne, evidenziando le potenziali ripercussioni sul mercato energetico internazionale.