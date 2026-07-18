L'esercito iraniano ha annunciato di aver sferrato un attacco con droni contro una base militare statunitense situata nel sud del Bahrein. L'operazione, avvenuta nella mattinata del 18 luglio, è stata rivendicata dalle autorità militari di Teheran, che hanno fornito dettagli precisi sugli obiettivi colpiti all'interno della struttura.

Il comunicato ufficiale diffuso dall'esercito iraniano ha specificato che l'azione ha preso di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano presso la base di Sheikh Isa, oltre a punti strategici come alcuni ponti presenti all'interno del complesso.

L'attacco sottolinea una fase di accresciuta tensione tra Iran e Stati Uniti nella regione, con implicazioni significative per la stabilità geopolitica.

L'Operazione Thunderbolt e gli obiettivi regionali

L'attacco si inserisce nell'undicesima fase di una più ampia offensiva denominata 'Operation Thunderbolt'. In questa specifica operazione, sono stati impiegati droni di tipo Arash per colpire installazioni militari statunitensi. Tra gli obiettivi figurano la Sakhir Air Base, sempre in Bahrein, dove sono stati presi di mira elicotteri militari e velivoli da ricognizione P-8, evidenziando la natura mirata e tecnologicamente avanzata dell'attacco.

L'azione in Bahrein si inserisce in una serie coordinata di attacchi che hanno interessato anche altre strutture militari statunitensi nella regione.

In Kuwait, ad esempio, sono stati colpiti siti di dispiegamento delle forze americane e centri di supporto logistico, indicando una strategia più ampia volta a indebolire la presenza militare statunitense nell'area.

La motivazione e l'avvertimento di Teheran

L'Iran ha giustificato queste operazioni come una risposta diretta a precedenti azioni contro le infrastrutture civili iraniane e in seguito alla perdita di personale militare. Le autorità di Teheran hanno ribadito la loro ferma volontà di difendere la sicurezza e l'indipendenza nazionale, considerandole "linee rosse" invalicabili.

Nel comunicato, è stato inoltre lanciato un chiaro avvertimento: "Qualsiasi errore di calcolo da parte del nemico comporterà costi elevati". Questa dichiarazione rafforza la posizione iraniana e la sua determinazione a reagire a quelle che considera provocazioni, proiettando un messaggio di risoluta deterrenza nel contesto regionale.